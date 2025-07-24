越股四利多 強彈25%

7月以來全球股市以越南與中國表現突出，越南經濟強勁復甦，越股自4月9日低點反彈至今約25%，中長線因越南經濟將受惠基礎建設與公共投資力道增速，內資仍偏樂觀，建議投資人可透過越南ETF或基金來參與市場成長。

富邦投信表示，這波越南胡志明指數強勢反彈主要貢獻來自地產類股，2025年至今地產類股大漲逾五成，受到政府地產利多政策推動，越南總理范明正要求自8月19日起展開土地徵收作業，市場持續看好地產開發商營運，上述利多將有利地產後市表現。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷表示，越股可望在四大利多支撐下，持續挺進。首先在景氣面，越南第2季GDP年增長7.9%，創下近三年來單季新高，越南經濟復甦力道強勁，加上擴大基建帶動景氣回溫，有望挹注股市上揚動能。資金面則出現外資7月迄今對越股首度轉賣超為買超，加上國內累計開戶數突破1,000萬戶，創下開市以來新高，反映市場對股市信心回溫。

在政策面，考量越南關稅談判結果偏正向，加上擴大基建帶動景氣回溫，越企獲利展望雙位數成長，越股中期仍偏多看待。