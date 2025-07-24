雖然美國總統川普關稅期限將至，全球股市高檔震盪，但仍有包括新加坡、英國、加拿大等共八個股市在7月創下歷史新高；其中，新加坡指數至23日已連續13個交易日創新高，今年以來漲幅達11.11%，帶動東協相關股票基金績效長紅。

以近一年績效來看，群益東協成長基金上漲13.7%表現居冠，統一大東協高股息上漲10.4%居次。市場法人表示，觀察東協各國經濟數據表現依舊相對穩健，以製造業PMI為例，東協多數國家仍位居榮枯線之上，基本面而言，東協區域經濟增長動能未減，投資前景可期，投資人亦不妨透過東協相關基金來參與行情。

群益東協成長基金經理人張諺祺表示，東協國家總經數據符合預期，區域通膨壓力可控，搭配股市評價合理，投資價值浮現。以PMI表現細部來看，東協國家中，泰國和菲律賓6月製造業PMI較5月上升，保持在50%以上；新加坡製造業PMI在50%的臨界點；馬來西亞和緬甸6月製造業PMI較5月均有不同程度上升，但指數也均在50%以下；印尼和越南6月製造PMI較5月有不同程度下降，且均在50%以下。

整體而言，新加坡與菲律賓股市表現相對穩健，馬來西亞、泰國股市則較為落後，泰國政局不穩，邊境衝突與執政聯盟不穩定拖累市場情緒，外資觀望，企業EPS持續下修，缺乏明確反彈催化劑。

統一大東協高股息基金經理人黃柏章表示，受關稅、政策不確定性和全球需求疲軟影響，下半年亞洲出口和資本支出或將明顯減緩，對開放經濟體如泰國、新加坡等衝擊較大。

中國大陸出口因美國貿易戰轉向東南亞，低價商品傾銷加上市場需求疲軟，對東南亞本地製造業帶來價格壓力。印尼新政府政策使赤字持續擴大，財政風險上升。不過，因印尼已與美國談定關稅，不確定因素減少，加上可能持續降息及推出經濟刺激政策，以及基期較低，為目前較看好區域。