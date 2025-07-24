大中華基金 漲聲響起

陸港股近期鹹魚翻生，帶動大中華基金近月漲勢居各主要類型之冠。投信法人表示，隨南下資金流入，持續挹注港股流動性，加上美元走弱促使外資流向新興市場，陸港兩市將同步受益，仍看好下半年有表現機會。

陸港股擺脫關稅戰泥沼，7月以來包括港股恆生及國企、A股上證等主要指數震盪向上，屢創今年來新高，進一步推升大中華基金績效表現。理柏資訊統計至7月21日，在投信投顧公會主要分類中，大中華基金近一個月類型平均漲幅達7.4%稱冠，其次是中國A股基金7.1%、台股科技類基金6.6%。

大中華基金逐步收復今年來失土，其中，復華華人世紀基金今年來漲幅逾16%最為亮眼，宏利精選中華、日盛中國內需動力及國泰中國新興戰略等基金亦有逾5%表現亦相對突出。

財信證券認為，A股市場正處於新一輪做多窗口期，疊加投資人情緒改善、增量資金入場等利多催化，指數仍有上行動能，預計仍以震盪偏強運作為主。花旗則對中國大陸市場的網路、科技及消費性板塊給予增持評等。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，儘管外部環境仍存在不確定性，但市場對於川普關稅政策的擔憂已逐步減緩，隨市場風險情緒好轉，有利資金轉向估值較低的陸港股市場，此外，DeepSeek崛起，加上輝達重啟H20晶片對大陸銷售，看好相關通訊及AI供應鏈後市表現機會。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，展望第3季，大陸將迎來傳統經濟旺季及公司業績、國家政策重要關鍵期。隨著部分年中業績陸續披露、政治局會議等重要事件臨近，景氣及投資動能有望顯著提升，行情催化預計仍將延續。

蕭正義表示，大陸在科技領域、高端製造如新能源汽車、太陽能等領域競爭力不斷提升，相關產品出口仍可保持快速成長；另一方面，大陸對歐盟、東協地區的出口有望維持較高成長速度。整體來看，雖然外需環境仍面臨不確定性，但大陸市場潛在政策加碼刺激內需消費板塊，以及新動能潛力有望繼續釋放。