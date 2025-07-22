ETF連結基金 將添生力軍

ETF連結基金投資熱度加溫中，截至6月底，五檔國內ETF連結基金合計規模為319.08億元，創下新高，也連續兩個月站上300億元大關，未來連結基金有望再添兩檔生力軍，這也將是首次有海外股票ETF連結基金面世。

根據投信投顧公會、CMoney資料，連結基金目前共有五檔，全數由元大投信所發行，且都連結台股ETF，分別為元大台灣50 ETF連結基金、元大高股息ETF連結基金、元大台灣高息低波ETF連結基金、元大臺灣ESG永續ETF連結基金、元大富櫃50 ETF連結基金。

國內ETF連結基金統計至6月底，合計受益人有11,936人、共有8,488人採取定期定額方式參與、合計規模為319.08億元，對比2024年底的252.48億元，成長26.3%、對比2024年同期的162.99億元，成長幅度更高達95.7%。

據金管會資料顯示，由元大投信送件的元大海外股票ETF連結傘型基金獲准募集，標的分別為元大航太防衛科技ETF連結基金、元大S&P 500 ETF連結基金，兩檔基金的保管銀行依序為彰化銀行、玉山銀行，且兩檔基金募集總面額各為200億元。

元大投信表示，國防科技類股漲勢才剛開始，隨全球政經局勢變化，國防產業訂單源源不絕，洛克希德馬丁去年銷售達700億美元，與台灣一年出口貿易順差700億美元相當，可見量體之大，美國軍事中心也轉進集中印太，在全球地緣政治趨勢，也帶動美歐日韓國防科技商機崛起。

ETF連結基金能擴大存股族利用不配息方式，透過投信、基金平台、銀行等銷售機構，參與ETF發展趨勢。元大投信表示，對於距離退休時間長達30至40年的年輕存股族，可透過定期定額的規律投資，及早建立存股計畫，善用「時間×不配息」搭配連結基金不配息，盡可能擴大複利優勢。

0050 ETF連結基金和0056 ETF連結基金都有推出TISA級別。元大投信說明，0050連結基金TISA級別採不配息設計，基金超過九成資產配置於0050部位，這部分經理費不會重複收取，其他10%以下因應申贖的現金部位，除了比照0050經理費率外，TISA級別將再打五折。