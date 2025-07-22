印度股市三利多 有戲

印度與美國關稅協商尚未取得結論，不過在經濟動能強勁、央行寬鬆政策支持下，仍持續為印度股市多頭延續提供支撐。投信法人表示，印度股市擁有經濟強勁、政策加持、資金回流三大利多加持，中長期表現可期，投資人不妨透過定期定額印度股票基金或ETF來掌握長線行情。

今年印度股市歷經多項挑戰，包括對等關稅、印巴衝突等，然最終仍回歸多頭軌道，今年來股市也早已由負轉正。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，從經濟面來看，受惠於全球貿易轉單效應，印度製造業景氣保持強勁，6月份製造業PMI為58.4，創下14個月以來新高，隨著製造業復甦與內需逐步回暖，印度也重新展現獲利成長優勢。

在政策方面，莫迪政府維持穩健財政方針，政策重心由基建轉向消費與就業，有助穩定通膨、支撐成長動能。

此外，印度GST收取總額與占GDP比重持續上升，反映稅收結構的穩定性持續強化，搭配政府的財政紀律，形成支撐印度景氣韌性的雙重支柱。

向思穎指出，從資金面來看，印度國內共同基金定期定額投資金額穩步上升，6月份淨流入超過2,700億盧比，寫下歷史新高紀錄，同時，基金贖回壓力也趨緩，反映投資人信心回升在經濟、政策、資金三者都趨正向下，有利印度股市表現延續。產業配置方面，現階段可留意受惠於流動性寬鬆的金融類股、政策資本支出積極與政策加持之電力基建股、受惠國防支出比重持續攀升的國防供應鏈，以及所得提升與消費升級趨勢下，所帶動私人醫療類股表現亮眼。

富邦印度ETF（00652） 經理人蘇筱婷表示，印度近期經濟數據表現亮眼，製造業和服務業PMI雙引擎保持擴張。創紀錄的出口訂單，尤其電子產品年增54%，以及強勁內需推動增長，製造業就業達20年高峰值。