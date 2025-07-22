日股「跌」出機會？相關基金逢低布局好時機

日本執政黨聯盟在參議院改選中遭遇重大挫敗，政局不穩為財政紀律政策增添不確定性，也加深日股走勢波動。投信法人指出，短期政治動盪恐影響市場信心，不利日股表現；但中長期在財務重整與經濟成長回穩等利多支撐下，日股基金仍具投資價值，建議投資人可逢低布局。

當前日本政經局勢，執政黨與在野黨在利率正常化議題上分歧明顯。首相石破茂立場偏鷹派，傾向儘早升息；在野黨則主張延至2026年啟動升息。

過往經驗顯示，政局不穩時日本央行多採觀望態度，預期日圓在年底前將維持震盪偏弱，日股波動也可能加劇。

圖／經濟日報提供

儘管大盤震盪加劇，日股中小型族群表現相對亮眼。根據理柏統計，今年來多檔日股基金績效突破10%，包括富蘭克林坦伯頓日本、駿利亨德森遠見日本小型公司、景順日本小型企業、富達日本價值等基金。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊表示，執政與在野席數差異不大，靜待新政府達成新平衡，以達政策推動效率；利率正常化步調或許延後，但仍符合先前日本央行謹慎觀察市場數據的步調預期。石破茂表示留任意願，對美日談判或許變數不在日本這端，8月1日之後關稅波動性也不一定全然底定，投資人更應由下而上的在日本尋求全球少有的可預期性，而日本內需動能強勁，後續盤勢有望由低估值類股支撐，投資人可關注相關標的。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，日本公司治理改革已為日本企業追求的主流，同時也型塑日本市場重要的獨特優勢，東京證券交易所甚至採用點名批評的方式，敦促企業採取措施提升資本效率，未揭露或尚未計畫揭露提升企業價值與獲利能力行動計畫的企業，最終有可能面臨被迫下市或被降級至交易所較低板塊的風險。團隊正見證日本企業的大幅改革，持續發現許多公司正透過買回庫藏股或增加配發股利以減少超額現金儲備、解除交叉持股、提高基本營業利潤並退出表現不佳的業務等，如此股東友善措施有助吸引資金回流日股。整體而言，日本股市報酬來源很大程度上是股東權益報酬率的結構性改善所挹注，這為全球投資組合提供了獨特、有助分散風險的回報來源。