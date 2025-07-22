海外科技基金表現強強滾 弱勢美元及AI蓬勃發展後市仍看好

繼台積電（2330）法說會報佳音之後，美股科技七雄財報接力登場，利多題材帶動海外資訊科技基金「績」動，引領近月海外股票型基金表現，其中，復華亞太神龍科技、路博邁5G股票、復華全球物聯網科技及統一全球新科技等四檔報酬率逾一成。

科技七雄財報公布本周登場，根據LSEG I/B/E/S data統計顯示，市場分析普遍預估，S&P500指數第2季企業獲利盈餘有望成長6.7%，並多由科技巨頭貢獻，進一步帶動資金流向科技股，推升那斯達克及費半指數7月以來屢創新高。高盛最新分析指出，美元走弱將提升以海外市場為主軸的科技巨頭營收及估值表現，並吸引更多資金流入，為美股科技股注入成長動能。

理柏資訊統計，復華亞太神龍科技、路博邁5G股票、復華全球物聯網科技及統一全球新科技等投信發行海外資訊科技基金，受惠科技股漲勢，近一月績效超過一成表現相對亮眼，其主要持股多以美、台科技龍頭為布局主軸。

圖／經濟日報提供

投信法人表示，弱勢美元及AI蓬勃發展，將持續挹注科技產業獲利，使後市表現仍看好。

因市場仍受關稅等不確定因素干擾，導致市場法人擔心全球貿易戰可能引發經濟衰退，不過根據美銀美林全球經理人最新調查，做多科技七雄仍名列最擁擠交易的第二名，僅次做多黃金。

富邦投信表示，7月以來，美國股市延續6月強勁漲勢，標普500指數與那斯達克指數紛紛再創歷史新高。由於美國關稅稅率有協商空間，且經濟表現尚屬穩健，美股看法維持中性偏多。AI需求持續引領企業獲利成長，年初迄今全球雲端服務供應商資本支出持續上修、推升AI晶片與關鍵供應鏈營收創高，重回投資焦點。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，人工智慧（AI）樂觀發展趨勢仍主導股市震盪上揚，除此之外，指標股輝達重獲對中國的AI晶片銷售許可，加上全球晶圓代工龍頭樂觀展望，使關稅影響降低，預估AI產業仍將快速發展，支撐科技產業獲利高成長動能，若擔心政策變數導致市場震盪，建議採逢低分批或定時定額等投資方法布局分散波動風險。

有鑑於上半年提前拉貨使第2季國際股市紛紛再創新高，富邦投信提醒，第3季逢高仍須留意震盪風險，操作策略逢高留意震盪，修正之際應留意低接明年具成長性的AI科技類股契機。