多重資產基金 穩中求勝

在市場震盪與利率變化交錯的上半年，多重資產型基金展現靈活配置優勢，穩健因應波動行情，並掌握股債輪動與收益機會，成為攻守兼備的投資利器。據統計，多檔多重資產基金上半年績效超過10%，顯示具備分散風險、穩中求勝的強勁實力。

根據CMoney統計至18日，觀察近半年來多重資產型基金績效表現，多檔績效超越台股大盤數十倍，包括：兆豐日本優勢多重資產、聯博多重資產傘型基金、柏瑞新興動態多重資產、合庫全球醫療照護產業多重資產收益、中國信託亞太實質收息多重資產、富達永續減碳商機多重資產收益、第一金全球永續影響力投資多重資產、合庫入息優化多重資產、合庫AI多重資產、柏瑞新興動態多重資產等，績效介於10%至25%。

針對債券市場，合庫入息優化多重資產基金經理人黃馨世表示，債市配置整體以新興市場當地貨幣債最具吸引力。

儘管投資等級與非投資等級提供一定風險溢酬，但相較潛在的信用風險，整體回報並不具優勢，歐洲表現略優於美國。

相較之下，政府公債受惠於高殖利率表現穩健，且多數央行已進入降息循環，有利債券價格表現。其中，新興市場具備最高潛力，其次為英國，至於日本債市則較不具吸引力。黃馨世強調，新興市場當地貨幣債在扣除通膨後，實質收益率仍具吸引力，且違約風險處於長期平均水準。

黃馨世指出，展望利率政策，美國7月到年底前降息1碼，步調緩慢。由於關稅談判風險猶存，決策時點恐再延後，央行短期內恐維持觀望態度。

日本市場方面，綜合兆豐投信、野村投信、富蘭克林證券投顧表示，市場盤面資金雖呈現快速輪動態勢，但主軸仍聚焦電子族群，特別是AI相關次產業最具投資價值。

雖然短期日本國內政治情勢發展乃至美國關稅政策等外部不確定性可能牽動市場情緒，但公司治理改革、邁入通膨環境經濟正常化與評價低廉等日本三大結構性優勢才是持續吸引資金進駐日股的關鍵。

投資建議上，日股雖受短期市場雜音干擾，但經濟基本面韌性並未見顯著動搖，近期若因為關稅消息出現拉回，反而提供中長線投資布局的機會。