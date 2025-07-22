創造超額報酬 機會來了

關稅帶來的不確定因素仍多，但對全球金融市場的衝擊已逐漸降低。法人指出，關稅加劇市場及個股之間的差異，為投資人創造更多追求超額報酬的機會，可注意中長線成長動能強勁的族群及個股。

貝萊德資產管理表示，在疫情前，整體經濟環境相對穩定，投資組合持續曝險於成長、價值或通貨膨脹等因子，通常不會造成太大損失。如今情勢已大不相同，關稅的不確定因素仍在，不排除短期內市場可能劇烈波動，但這也是創造超額報酬的機會。

貝萊德表示，儘管美股、美債與美元在4月同步下跌，引發市場對美國資產長期吸引力的疑慮，但現階段的經濟結構仍支撐美國資產的相對優勢。近期市場雖波動，但美國企業獲利並未受到明顯衝擊。人工智慧（AI）這股大趨勢仍將持續推動美國企業獲利成長，但不同產業與公司之間的表現將明顯分化。

貝萊德指出，以「科技七巨頭」為主的大型科技公司領漲動能強勁，預計第2季獲利成長率將達 14.8%，遠高於S&P 500 指數其他成分股僅 1.9% 的增幅。對於具備前瞻眼光的投資人而言，這正是創造超額報酬的良機。不過，即使在科技七巨頭之中，報酬也開始出現差異。貝萊德指出，有些公司在 AI 基礎建設的競賽中領先一步，成為硬體推動者；另一些則憑藉將 AI 技術應用於各式軟體與應用程式，成為應用端的領頭羊。

富達國際則認為，貿易戰議題預計將繼續主導2025年的金融市場，企業界可分為兩個陣營：一是為此做好準備的企業，二是尋求從中獲利的企業。投資人自然希望能辨識企業屬於何種陣營，並保持對總經環境的敏感度。

富達國際分析師調查顯示，具有定價能力的企業，特別是資訊科技、核心消費品、醫療保健和工業等產業，可能較能因應關稅導致的成本壓力。不過，精品等次產業的需求疲軟，可能會限制定價能力。