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市場熱議焦點！TISA帳戶大讓利 搶攻退休理財商機

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
TISA機制基金公司讓利搶攻退休商機。圖／聯合報系資料庫
TISA機制基金公司讓利搶攻退休商機。圖／聯合報系資料庫

TISA制度7月上路，隨即成為市場為熱議焦點，多家基金銷售平台陸續推出TISA帳戶服務，鉅亨買基金也推出TISA專戶服務與專屬TISA級別基金，搶攻退休投資藍海商機。

鉅亨買基金總經理張榮仁22日表示，鉅亨買基金TISA基金專區具備「好找、好買、有人陪」三大特色，投資人透過TISA基金專區可一鍵查找所有TISA級別基金，搭配評等與風險資訊，輕鬆挑選適合的商品；同時，「定期定額＋口袋帳戶」功能，除了可自動加減碼扣款，並可將退休儲蓄獨立管理。

張榮仁指出，TISA制度的設計核心，在於協助投資人「專戶管理退休金、享有政策誘因、培養長期理財習慣」。開立TISA帳戶，投資人可將退休金儲備與一般投資資金清楚分流，不僅更有紀律，也能更清楚掌握退休金準備的進度；同時享有相較一般基金更優惠的管理費，未來更有機會納入稅制優惠機制，提供長期儲蓄強大誘因；加上投資門檻低，每月只要1000元，鼓勵長期持有，無論小資族或理財新手，都能透過定期定額方式，逐步養成穩健的退休儲蓄習慣。

台灣今年正式邁入超高齡化社會，每5人當中就有1位是老年人口，退休金準備迫在眉睫。張榮仁認為，勞保老年給付與雇主提撥6％的勞退專戶，可能難以滿足退休所需，凸顯「個人儲備」的重要性，TISA制度的推出，透過低費率、低門檻的優勢，更易提升國人啟動退休理財的機會。

儲蓄 退休金 定期定額 老年人口

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