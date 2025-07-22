「TISA好享投」7月推出 上線三周參加人數近萬
基富通證券7月推出「TISA好享投」服務，短短三周累計參加人數已將近1萬人，台灣集中保管結算所暨基富通董事長林丙輝表示，「TISA好享投」銜接金管會「台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」制度，專為國人量身設計，不只是退休理財好工具，全台灣民眾都能在平台上長期累積個人財富，實現人生各階段的夢想。
目前「TISA好享投」基金超過60檔，每一檔都是由專家挑選，兼顧長期績效與風險，再與基金公司共同讓利後，通通終身0手續費，經理費率不超過1%，最低甚至下殺至0.5%，只有一般共同基金的1/3，吸引力不輸給ETF，解決民眾不知從何下手理財的煩惱，並以低廉成本減輕長期投資的負擔。
林丙輝鼓勵大家一起參與「TISA好享投」等長期投資，不只是退休準備，無論是想環遊世界、買房買車、儲備子女教育金、創業等夢想，透過定期定額一點一滴投入，相信都能早日實現。而且越多人參與，展現強烈的意願，更有利於未來TISA第二階段爭取進一步稅負等優惠。
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