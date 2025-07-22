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新興市場翻紅吸金逾1.7億美元 法人：逢回布局成長題材

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
根據本周資金流向顯示，新興市場股票型基金成為近一周最大贏家，歐洲與亞洲也有資金回流示意圖。圖／AI生成
根據本周資金流向顯示，新興市場股票型基金成為近一周最大贏家，歐洲與亞洲也有資金回流示意圖。圖／AI生成

根據本周資金流向顯示，新興市場股票型基金成為近一周最大贏家，歐洲與亞洲也有資金回流；債券市場方面，投資級債與非投資級債持續吸金。法人建議，操作上可逢回布局具備長期成長題材的產業。

回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年7月10日至7月16日止近一周，全球新興市場呈現淨流入1.73億美元成為主要市場之首，已開發歐洲、歐非中東、亞洲不含日本股票型基金呈現微幅淨流入分別為1.50、1.34和0.42億美元。

針對近期國際情勢，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，近期全球股市在企業財報、政策訊息與地緣政治的交錯影響下呈現漲跌互見的走勢。美國總統川普宣布與印尼達成貿易協議，推升市場對國際貿易環境的樂觀預期。操作上，建議投資人重視個股價值與成長潛力，適度調整持股比重，逢回布局具備長期成長題材的產業。

操作上，建議投資人重視個股價值與成長潛力，適度調整持股比重，逢回布局具備長期成長題材的產業，如AI、半導體、電動車與電源供應鏈等，亦可關注新興主題如AI穿戴裝置和智慧終端產品等具高滲透率潛力的族群。

股票 布局 新興市場

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