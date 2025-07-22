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「TISA好享投」產品完整、友善便利 上線三周萬人響應

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
基富通TISA好享投記者會啟動儀式。圖／基富通證券提供
基富通TISA好享投記者會啟動儀式。圖／基富通證券提供

基富通證券2025年7月推出「TISA好享投」服務，短短三周時間累計參加人數已將近一萬人。臺灣集中保管結算所暨基富通董事長林丙輝表示，「TISA好享投」銜接金管會「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」制度，專為國人量身設計，不只是退休理財好工具，全台灣民眾都能在平台上長期累積個人財富，實現人生各階段的夢想。

林丙輝表示，集保結算所在投信投顧公會、券商公會、信託公會、學者專家大力幫忙，及基金公司主動讓利下，公私部門一起協力，於今年6月底完成TISA專戶第一階段的制度規劃與資訊系統平台建置。不過，集保建置的TISA系統平台是高速公路，真正要讓民眾能夠使用TISA服務，還需要市區道路，基富通便是擔任這段「最後一哩路」的工作。

林丙輝表示，基富通也藉由過去「好享退」、「好好退休」專案累積的推廣經驗，推出「TISA好享投」服務，提供完整多元的基金產品、豐富的理財教育資訊、流暢便利的使用者介面，不管是開設TISA帳戶或申購TISA基金，過程都非常簡便，希望能夠把優質的TISA基金推廣給全台民眾，協助國人安安心心作好長期理財的準備。

目前「TISA好享投」基金超過60檔，每一檔都是由專家挑選，兼顧長期績效與風險，再與基金公司共同讓利後，通通終身0手續費，經理費率不超過1%，最低甚至下殺至0.5%，只有一般共同基金的三分之一，吸引力不輸給ETF，解決民眾不知從何下手理財的煩惱，並以低廉成本減輕長期投資的負擔。

除了「TISA好享投」之外，基富通「好好退休準備平台」服務今年持續升級，新增景順多元收益成長基金、景順環球股票收益基金、施羅德環球創新股票基金，境外基金數量達到23檔，同樣有專家把關、費用低廉，加上小額保險商品與全平台總計近5,000檔基金，將能補足TISA僅境內基金的不足之處，滿足民眾一站理財與資產配置需求。

林丙輝也鼓勵大家一起參與「TISA好享投」等長期投資，不只是退休準備，無論是想環遊世界、買房買車、儲備子女教育金、創業等夢想，透過定期定額一點一滴投入，相信都能早日實現。而且越多人參與，展現強烈的意願，更有利於未來TISA第二階段爭取進一步稅負等優惠。

基富通平台上架的TISA基金。(資料來源：基富通、2025/7)
基富通平台上架的TISA基金。(資料來源：基富通、2025/7)

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