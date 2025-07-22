台股基金大爆發！ 「這基金」僅3個月績效飆破51%最強勢

主動型台股基金近期表現大幅領先大盤，展現選股優勢。根據近三個月績效顯示，排名前十強的台股基金中報酬績效全數逾四成以上，最高更達51%，表現強勁。法人表示，科技、中小型等仍是強勢題材，相關基金明顯受惠資金青睞。

根據CMoney統計至21日，觀察近三個月來台股基金績效前十強表現，以日盛日盛基金勁揚51.3%最強，日盛新台商、野村鴻運等基金亦分別達49.6%、47.8%位居第二、第三。

此外，野村台灣運籌、摩根新興科技、野村e科技、台新2000高科技、野村高科技、摩根中小、台新中國通等基金則達44.5%以上，遠高於同期間加權指數的22.2%，表現亮眼。

富邦投信表示，美元兌台幣匯損影響企業獲利為財報關注焦點，但觀察第2季財報並受匯損影響嚴峻的光學鏡頭龍頭股股價隨後不跌反漲，顯示市場反映第2季匯損已見高，下半年衝擊可望逐漸縮小，接下來財報逐季走升機會大。

台股股匯雙漲更吸引投資資金進駐、推升行情。時序進入下半年，市場往往更積極尋找明年成長的關鍵企業，使能見度佳的AI供應鏈成為投資資金集中的焦點；對於台股後市，最大壓力關稅、匯損有望逐漸淡化，且AI發展加速推進，強化市場資金進駐台股。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，AI需求持續強勁，成為第3季乃至中長期的核心投資主軸。電子族群中，以AI伺服器、高效能運算（HPC）、ASIC設計及先進封裝測試等供應鏈最被看好。若相關個股因短線漲多出現拉回，反而是中長期布局的良機。

儘管短期內消息面變數仍可能引發市場震盪，對股性活潑的科技股影響較大，但從歷史資料來看，科技類股依然具備向上動能，尤其創新科技領域，預料將持續引領股市投資浪潮，表現有望優於大盤及傳統電子股。

另外，綜合摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰、摩根資產管理環球市場策略師林雅慧提醒，亞洲市場方面，台灣的科技產業仍具代表性，但不可諱言，台股目前本益比約在16.5倍，估值並不便宜。目前企業財報普遍表現穩健，若AI趨勢持續獲得市場認同，台股仍有機會在類股輪動中扮演關鍵角色，不至於缺席。