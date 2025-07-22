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基富通TISA服務上線3周「萬人加入」 業者期待政府加碼賦稅誘因

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
基富通開通TISA帳戶服務，上線3周吸引萬人加入。記者陳儷方／攝影
基富通開通TISA帳戶服務，上線3周吸引萬人加入。記者陳儷方／攝影

挾著超低管理費、千元起投的優勢，TISA制度近期引發討論，基富通證券7月推出TISA好享投服務，短短3周時間累計參加人數將近1萬人，基富通董事長林丙輝表示，台灣個人投資儲蓄帳戶TISA制度是專為國人量身設計，不只是退休理財好工具，也能用來實現人生各階段的夢想，身為銷售平台，業者們夢寐以求的目標，就是為TISA的投資人爭取賦稅減免的優惠。

集中保管結算所、基富通董事長林丙輝表示，基富通推出的「TISA好享投」服務，提供完整多元的基金產品、豐富的理財教育資訊、流暢便利的使用者介面，不管是開設TISA帳戶或是申購TISA基金，過程都很簡便。

目前「TISA好想投」基金超過60檔，林丙輝說，每一檔都是由專家挑選，兼顧長期績效與風險，再與基金公司讓利後，終身0手續費，經理費率不超過1％，最低下殺至0.5％，只有一般共同基金的三分之一，吸引力不輸ETF，以低廉成本減輕長期投資的負擔。

不過，TISA帳戶鼓勵投資人長期紀律投資，儲備終身財富，因此若想享有經理費率的優惠，投資方式就受到限制，須符合長期定期定額扣款規則才行，每筆契約須連續24個月成功扣款，若期間終止、贖回或扣款失敗，自中斷日起6個月內，就不能再用TISA帳戶申購該檔基金了；不過，同一檔基金可定不同扣款日，視為獨立契約，不受影響。

TISA帳戶目前可以投資的是共同基金，林丙輝說，投資標的未來會納入股票及ETF，並且爭取更多優惠，包括賦稅優惠等。

目前基富通的TISA級別基金有17檔，經由專家挑選而出，林丙輝表示，基金公司徹底讓利，讓投資人有足夠的誘因參與TISA帳戶的投資，現在雖然有只有11家業者的17檔基金納入，但不久之後就會有更多優質基金可以選擇。

金可 董事長

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