市場消息喜憂參半 全球新興市場股票型基金淨流入居冠

企業財報喜憂參半，聯準會主席撤換傳聞也干擾市場，全球股市降溫等待消化市場不定性。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年7月10日至7月16日止近一周，全球新興市場呈現淨流入1.73億美元成為主要市場之首，已開發歐洲、歐非中東、亞洲不含日本股票型基金呈現微幅淨流入分別為1.50、1.34和0.42億美元，美國、拉丁美洲皆呈現微幅淨流入分別為-1.02和1.55億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，近期全球股市在企業財報、政策訊息與地緣政治的交錯影響下呈現漲跌互見的走勢。美國企業財報整體表現亮眼，標普500指數創下新高，科技與電動車族群表現尤為突出。美國總統川普宣布與印尼達成貿易協議，並持續推進與印度的貿易對話，推升市場對國際貿易環境的樂觀預期。同時，美國6月零售銷售優於預期，加上失業救濟申請人數下降、CPI數據符合預期，進一步強化市場對經濟軟著陸的信心，支撐資金持續流入股市。

在類股表現方面，科技類股持續領漲，尤其以半導體與AI相關族群最為受惠。AMD獲得暫時性許可，恢復向中國交付AI晶片，加上GPU產品競爭力獲市場認可，使其股價單周大漲逾11%，推動科技類股整體向上。電動車類股亦表現出色，QuantumScape在鋰電池製程創新帶動下，股價飆升逾五成，帶動Solactive電動車指數連四週上漲。另外值得一提的是人工智慧、水資源、潔淨能源相關題材，儘管波動較大，但隨長期結構性趨勢明確，資金持續布局，顯示投資人對永續成長題材依然具高度興趣。

安聯投信表示，外資自4月下旬起已開始明顯回補台股，根據證交所資料，截至7月中旬，外資累計買超金額已達新台幣4,595億元，顯示市場風險偏好回升。國安基金持續執行護盤任務亦提供信心支撐，加上半年報即將密集公布，市場對於企業營運前景的高度關注轉化為積極的資金佈局，形成健康的資金輪動格局。儘管美國對台關稅政策尚未完全明朗，但由於對印尼和印度等指標市場的關稅結果偏向正面，市場預期對台關稅政策亦不致過於嚴峻，這為台股提供進一步上行空間。

安聯AI收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人莊凱倫表示，AI與半導體仍為盤面主軸，特別是AI伺服器需求優於預期，應用層面也持續擴展，如ASIC伺服器具備高客製化與低成本優勢，配合AI推論需求成長，可望持續推升相關供應鏈的營收動能。具體來看，AI眼鏡、摺疊手機等新應用逐步商用化，亦帶動電源管理IC、散熱模組與封裝測試等供應鏈受惠。

在台股展望部分，安聯投信台股團隊表示，短期雖需留意漲多後的震盪風險，但台股在基本面支撐與資金動能推升下，仍具中期上行空間。隨著企業法說會與半年報陸續揭露，有助釐清企業全年成長動能，市場可望回歸基本面主導行情。

操作上，建議投資人重視個股價值與成長潛力，適度調整持股比重，逢回布局具備長期成長題材的產業，如AI、半導體、電動車與電源供應鏈等，亦可關注新興主題如AI穿戴裝置和智慧終端產品等具高滲透率潛力的族群。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，全球股市正處於景氣復甦與政策轉折交會的階段，美國經濟數據穩健與企業獲利表現支撐投資氣氛，而亞洲市場在貿易協議進展與政策穩定的助力下，吸引資金回流。新興市場尤其受惠於美元走弱與利率轉折預期，資金配置亦有所轉向，為股市提供多元支撐。