AI 市場持續擴張 全台首檔市值型主動式 ETF 有看頭

短線來看，野村投信表示，隨著關稅、匯率、晶片出口限制利空逐漸淡化，指數有望持續往前高靠近，後續除了關注台灣對等關稅談判進展外，美股財報季開跑等皆為後續觀盤重點，後續操作布局重點，AI相關先進製程、輝達與AMD供應鏈可留意。今年加權指數有望震盪上行、甚至挑戰歷史高點，市值型投資策略將會是下半年投資亮點，由於市場節奏變化太快且類股輪動快速，可加入市值型主動選股，其中，剛掛牌上市的野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）是全台首檔建構在市值型基礎 (富時臺灣50指數為績效指標)、同時搭配野村台股專業團隊主動操作的市值型主動式ETF。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）投資規劃涵蓋上市上櫃市值前150大股票，精選50檔持股，以上市股票為主，目前權重約93.57%，第一大持股最高比重為30%，其餘單一個股最高比重小於10%；前十大持股合計權重預計低於60%（目前為58.3%），產業分布多元，涵蓋台灣電子產業上、中、下游及其他非電子產業，以大型股為主（權重占比93.69%），中型股為輔（權重占比6.31%），將依據市況主動調整成長、價值與動能個股權重，以更突顯其投資優勢及新動能，掌握個股商機及投資機會，追求優於富時臺灣50績效指數表現，對投資預算有限的投資人或新手投資人來說，可考慮作台股ETF首選標的。

輝達、AMD陸續表示，美國商務部已通知其H20與MI308晶片的出口許可申請將進入審查程序，預計很快可望開始出貨到中國大陸市場，輝達在今年第1季曾因H20禁售，認列約45.38億美元的庫存減損，禁令解除後，這部份可望回沖外，AMD也預計緩解8億美元損失；彭博指出，預計輝達H20出貨可帶來150-200億美元額外收入，由於大陸市場龐大且對AI晶片需求強勁，包含數據中心、雲端運算及生成式AI應用等，可望進一步推近全球AI市場擴張。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）經理人林浩詳表示，隨著輝達股價再創歷史新高，成為全球第一家市值突破4兆美元的公司，輝達在AI領域的霸主地位越加鞏固。美股前十大企業中有七家與AI高度相關且市值大幅成長，顯示市場資金正向技術領導者集中，具備技術、資源與平台優勢的企業持續擴大領先差距，形成明顯的「AI巨頭壟斷」格局，台灣為全球AI最大供應鏈，激勵電子股上、中、下游同步轉強，其中以封測與PCB類股最為強勢，電子指數領先創下2月底以來新高，同時帶動加權指數走揚，在AI剛性需求催化下，後續仍有高點可期。

展望後市，林浩詳指出，自4月以來，台美股市因市場對關稅政策過度悲觀而出現超跌，隨後在第2季亮眼的經濟數據及自4月9日起為期90天的關稅豁免期帶動下，指數強勢反彈。目前市場情緒仍偏樂觀，中長期而言，AI驅動生產力循環的趨勢沒有改變，加上全球CSP業者持續加碼雲端資本支出，預估2025年雲端資本支出將達3,980億美元，年複合成長率由31%上修至38%。雲端資本支出的擴大，同步推升AI伺服器市場成長，市調機構預測2030年AI伺服器市場規模將達8,542億美元，年複合成長率達39%。算力與AI伺服器仍是未來數年不容忽視的核心趨勢。

隨著AI推理時間延長、精準度的提升，其應用橫跨零售、金融、醫療、製造與教育，深度融入日常生活，未來需要更多算力來執行更長的推理過程，進而推動AI基礎建設快速擴張，這是AI應用落地的關鍵。此外，聯準會2026年高機率啟動較大幅度的降息循環，預期「經濟成長+資金行情」將成為推動2026年股市多頭成長的主要動能。隨著7月9日關稅豁免期結束，川普政府陸續公布關稅協議或直接發出通知，並於8月1日正式生效，目前來看市場目前將貿易夥伴分為三類：已達成協議（如越南）；積極談判中，預期稅率落在10~20%；談判進度緩慢或經濟體較小，可能面臨較高稅率。