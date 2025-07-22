安聯 00984A 五策略出擊 應對不同市場環境

2025年是台灣主動式ETF發行元年，以主動式資產管理著稱的安聯環球投資旗下安聯投信正式跨足主動式ETF首檔基金00984A已獲准於14日在台灣證券交易所正式掛牌上市。

安聯投信表示，00984A是一檔希望化被動為主動、將ETF再進化，並同時以主動策略發揮核心投資能力，幫助投資人聚焦台股資本利得與股利雙紅利機會的創新產品。

設計上以「高息打底、成長加值」為訴求，聚焦「高股息」、「成長」雙主題，以核心高股息股票作為收益基礎，再搭配具成長潛力個股。

安聯00984A同時採用多策略模組，多元分散的概念是希望不被單一選股方法束縛、亦可掌握不同策略利基。以量化及質化兼具方式，保持投資組合靈活性，也提升投資組合的長期競爭力。以量化及質化兼具方式，保持投資組合靈活性，也提升投資組合的長期競爭力。

安聯投信表示，00984A是目前市場唯一採多策略的主動式ETF，以期能靈活應對多變的市場環境。其五大選股策略可分成「買高息」與「鎖強勢」兩大面向。

其中，針對買高息，運用的是「核心高股息策略」；而「鎖強勢」則有四個策略，分別是基本面動能策略、價值低波動策略、技術價格動能策略以及研究組合策略，最後形成的投資組合涵蓋的持股100-180檔。

此外，安聯投信這檔主動式ETF導入了產業與個股調查研究成果，期盼能更精準實踐整體投資目標，降低單一策略的風險。

展望後市，安聯投信表示，近來AI、半導體等基本面與資金動能增溫，台股展望正向，加上除息高峰期通常集中在第三季，同樣是累積息收的較佳時機，歷史經驗顯示第三季布局台股將有助於參與成長與累積息收兩大資產。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷表示，著眼於台股除息旺季集中在6月到8月，目前布局規劃七成核心高息模組進場穩定息收型資產部位、三成著眼成長型資產，涵蓋產業多元，電子、金融及傳產都有納入。

安聯投信以主動式策略長期深耕國內股票型基金，投資研究團隊經驗豐富，深入研究公司基本面與市場趨勢變化，為這檔基金管理提供堅強後盾。