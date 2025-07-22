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大型成長股長期績效勝小型股 全球龍頭股主動式 ETF 迎長多行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
MSCI全球大型成長指數優於MSCI全球小型指數。（資料來源：Bloomberg）
MSCI全球大型成長指數優於MSCI全球小型指數。（資料來源：Bloomberg）

台新全球龍頭成長主動式ETF基金（00986A）經理人蘇聖峰表示，近年龍頭企業憑藉其規模優勢和創新能力，以及穩健的獲利與財務體質，在面對市場風險和科技變革時，展現護城河的韌性及強勁的成長力，長期投資價值看好，據統計，自2020年以來的6個年度，大型成長股共有五個年度績效表現大勝小型股。後續市場仍面臨關稅政策干擾，龍頭企業在護城河優勢下，可望表現勝出。

台新全球龍頭成長主動式ETF基金（00986A）經理人蘇聖峰指出，在對等關稅解放日後，美國經濟指標尚稱穩健，儘管川普的政策多變，但市場對消息面反應鈍化，回歸至基本面，從企業獲利表現來看，科技七巨頭（Meta、亞馬遜、蘋果、Alphabet、輝達、特斯拉、微軟）財報及展望良好，利帶動科技業持續成長；此外，預期後市極端政策機率下降，加上投資人對救市訊號有所期待，有助於延續多頭氣氛；另就貨幣政策面分析，分析師預期今年第4季至明年進入降息環境，資金面有利全球股市第3季的續攻。

蘇聖峰表示，根據Goldman Sachs預估，標普500今年預估獲利成長率為7%、2026年獲利成長率更上看14%，在標普500之11大產業中，2026年獲利成長率預估均為正成長，其中有十大產業獲利成長率更有雙位數成長表現。企業獲利成長是股市上漲最大助力，在標普500業獲利勁揚帶動下，全球股市可望持續攀高，龍頭股將是上攻的領頭羊，可優先布局全球龍頭成長主動式ETF掌握先機。

ETF 標普

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