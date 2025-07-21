非投等債、短債 聚光

根據集保中心公布的最新債券ETF受益人統計資料顯示，104檔債券ETF整體受益人，在7月4日創下今年新低後，已連續2周增加，上周增加10,673人。而今年以來受益人逆勢成長的債券ETF共有34檔，以非投等債最受投資人喜愛，其次是短債。

群益投信債券ETF研究團隊指出，雖然今年以來市場受到政策不確定性干擾而波動加劇，不過考量景氣仍保有韌性，加上企業財務體質佳，信用債基本面持穩，且債券收益率位處相對高點，高票息與低存續期間的非投等債仍具吸引力。面對未來不確定的貿易政策影響，較高的市場波動將成為常態，而在市場變化難測的情況下，債券投資更應該回歸初心，聚焦在利息收入。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，雖然美國關稅不確定因素持續壓抑市場投資氣氛，惟市場認為最壞情況已過，且非投等債收益率仍達7%之上，居相對高位，吸引資金續往非投等債流入。

截至18日當周，美國非投等債淨流入9億美元，連續12周淨流入。當前非投等企業基本面有撐，預期違約率持續低於長期均值，具長線投資價值。