外資重返亞股市場 資金流向台股…半導體、AI概念股受青睞

外資上周對新興亞股買多於賣，對台股買超22.1億美元最多，其次是南韓5.3億美元；賣超則以對印度的5.7億美元最多，其次是印尼的1億美元。新興亞股上周漲多於跌，以泰國大漲7.6%最強，其次是印尼漲3.7%、台灣及越南漲2.7%，但菲律賓大跌2.7%最重。

今年以來，外資對新興亞股只買超台股，買超金額為2.7億美元；賣超則以對印度賣超88.9億美元最多，其次是南韓的79.7億美元。今年以來，主要新興亞股以南韓漲33.8%最優，再來是越南的17.3%、印度的4.7%，但泰國大跌13.5%最重，其次是馬來西亞跌7.3%。

外資在新興亞洲主要股市買賣超

外資今年來對台股轉賣為買。PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，晶圓龍頭大廠法說釋出樂觀展望，加上輝達股價持續創高，提振多方士氣。電子股財報法說自7月中旬起進入高峰，營運展望與匯率的影響將成為焦點。建議選股不選市，看好雲端人工智慧（AI）、晶圓代工2奈米供應鏈、記憶體、邊緣運算、光通訊、低軌衛星、機器人、折疊手機等。

安聯投信台股團隊指出，短期雖須留意漲多後的震盪風險，但台股在基本面支撐與資金動能推升下，仍具中期上行空間。企業法說與半年報陸續揭露，有助釐清全年成長動能。市場可望回歸基本面行情，逢回可布局長期成長的產業，如AI、半導體、電動車、電源供應鏈、AI穿戴裝置及智慧終端產品等。

越南今年來漲幅僅次於南韓。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南受惠於三大順風。一是關稅不確定消除，20%稅率落在預期範圍。二是外資歸隊，在7月的第二周與第一周，外資分別買超6.8兆、5.4兆越盾，創近十年來周買超第三、第四高，資金行情熱絡。三是越南上半年經濟成長率為7.52%，為2011年以來同期新高，優於預期。

印度今年來仍有正報酬，無視於外資大賣超。群益印度中小基金經理人向思穎表示，印度政府全力打造寬鬆的金融環境，以刺激經濟成長，除了透過降息，也推行減稅政策，包括2月先啟動個人所得稅減稅。近期更傳出印度政府有意降低多項GST消費產品稅率，以刺激消費力成長。