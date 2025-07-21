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今年來台股資金動能終於由負轉正 成為外資唯一買超的新興亞股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

市場持續消化關稅不確定因素，今年來台股資金動能由負轉正，成為外資唯一買超的主要新興亞股。上周外資在新興亞股對台股買超22.1億美元最多，本月以來買超金額累積到62億美元，累計今年以來買超2.7億美元。在賣超方面，今年以來外資對印度賣超88.9億美元最多，其次是南韓的79.7億美元。

不過，外資買賣超與股市表現不見得正相關。今年以來，主要新興亞股以南韓漲33.8%最優，再來是越南的17.3%、印度的4.7%，台股則漲1.3%，但泰國大跌13.5%最重，其次是馬來西亞跌7.3%。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，晶圓龍頭大廠法說釋出樂觀展望，加上輝達（NVIDIA）股價持續創高，提振多方士氣。電子股財報法說自7月中旬起進入高峰，營運展望與匯率的影響將成為焦點。建議選股不選市，看好雲端人工智慧（AI）、晶圓代工2奈米供應鏈、記憶體、邊緣運算、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機等。

安聯投信台股團隊指出，短期雖需留意漲多後的震盪風險，但台股在基本面支撐與資金動能推升下，仍具中期上行空間。企業法說與半年報陸續揭露，有助釐清全年成長動能。市場可望回歸基本面行情，逢回可布局長期成長的產業，如AI、半導體、電動車、電源供應鏈、AI穿戴裝置及智慧終端產品等。

印度今年來仍有正報酬，無視於外資大賣超。群益印度中小基金經理人向思穎表示，印度政府全力打造寬鬆的金融環境，以刺激經濟成長，除了透過降息，也推行減稅政策，包括2月先啟動個人所得稅減稅。近期更傳出印度政府有意降低多項GST消費產品稅率，以刺激消費力成長。

印度 台股 外資

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