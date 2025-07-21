00878和國泰台灣高股息基金五歲生日了 LINE免費貼圖快下載

國泰投信旗下兩檔備受投資人青睞的旗艦級產品，國泰永續高股息（00878）及國泰台灣高股息基金7月歡慶五周年里程碑！國泰投信近日推出超實用免費LINE貼圖（https://line.me/S/sticker/35669）邀請民眾一同慶祝，內容包括常用的「早安」、「OK」、「謝謝你」，更有「抱緊處理」、「我全都要」等有趣圖文，將輕鬆活潑的投資話語融入日常生活中，可愛又討喜，對台股後市展望更是樂觀看待。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，觀察台股後市，有兩大關鍵因素至關重要，即台幣匯率與關稅，觀察當前環境下，能否找出具備匯率及關稅轉嫁能力的台灣廠商，將是投資布局的重點。在總體經濟方面，今年國發會公布的景氣對策信號已從熱絡「紅燈」轉為穩定「綠燈」，雖基本面有所下修，但股價面因先前川普宣布過於激烈的對等關稅政策而提前「清創」，導致股市泡沫早已破裂，且大多反應完畢，目前籌碼相當乾淨，認為台股市場最壞的時期已經過去，未來將進入「資金行情」，走勢可持續關注貨幣供給量的變化。

梁恩溢分析，當前市場有三大趨勢值得關注，首先是川普政府運用國家力量監管穩定幣，要求其以美國公債為基礎，這將大幅放大貨幣乘數，即每單位基礎貨幣效果將變大。其次，對聯準會（FED）降息的呼籲，將為資金帶來寬鬆效果。再者，川普的減稅政策實質上補貼了民間消費力，使得美國的資金量更為充裕。這三項因素顯示，川普在下半年將逐步開放貨幣供給量，這對整體風險性資產帶來正向影響，投資人可持續採取定期定額、逢低加碼策略，並將主軸放在創新科技與AI所帶動的新生產力循環上。

00878基金經理人游日傑則建議，繼續關注8月1日美國對眾多貿易夥伴加徵關稅生效前的貿易局勢發展，以及聯準會（Fed）相關新聞，如主席鮑爾面臨川普逼退壓力及即將於7月29日舉行的貨幣政策會議。儘管目前關稅的不確定性尚未完全排除，但根據Bloomberg預估，台股企業在2025年仍有望維持雙位數的每股盈餘成長，且目前指數仍未超過去年高點，顯示台股仍具投資價值。

國泰台灣高股息基金仰賴經理人靈活操作，透過親身調研產業及企業，為投資人聚焦「競爭力強大」、「股價波動低」及「可望持續配發高股息」的個股，並提供「配息級別」、「不配息級別」以及近期市場關注的「TISA級別」供投資人選擇；00878則為被動式ETF，追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息指數」，嚴選台灣優質永續高息股，追求長期實質總報酬成長，截至2025年7月18日，整體規模已經來到4,472億元，且根據台灣集保結算所統計，受益人數更是突破173萬人。兩檔產品皆歷經五年的市場多空考驗，適合存股族及退休族群長期持有。