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日本參議院選舉結果景順：通膨壓力可能重新浮現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

日本7月20日舉行參議院選舉，執政聯盟吞敗。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示， 這次選舉結果對日本的總體經濟政策格局具有深遠影響，包括財政策略、政治穩定性及日本銀行的貨幣政策方向，對金融市場與投資人信心具有重大意義。有鑑於多數在野黨支持積極的財政刺激政策，通膨壓力可能重新浮現，進一步使日本銀行的政策前景複雜化。雖然較寬鬆的財政立場可能對股市形成支撐，但也可能引發對財政可持續性的疑慮，進而推高長期利率並帶動日圓升值。

趙耀庭表示，日本執政聯盟如今已失去參議院多數席次，延續先前在眾議院的敗選，反應日本政局出現重大轉變。 隨著政治不確定性升高，首相更替或聯盟重組的風險上升，這可能會為市場帶來波動。 政治局勢的不穩定將使政策制定環境更加複雜，進一步削弱投資人信心。

此外，有鑑於日本央行可能不願在當前動盪局勢下加劇壓力，日本脆弱的政治局勢可能限制日本央行短期內緊縮貨幣政策空間。

趙耀庭表示，選舉結果也可能影響日本財政政策走向。在野黨主張削減消費稅以支援當地家庭，而執政的自民黨與公明黨聯盟則傾向於維持財政紀律，並採取一次性現金發放。這種政策立場的分歧凸顯日益升高的政策不確定性，若在野黨影響力持續上升，財政政策可能轉向更具擴張性的風險。

日本銀行 日本央行

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