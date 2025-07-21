非投資等級公司債跟漲抗跌 淡定應對市場波動

美國最新消費者信心指數改善、創近五個月新高，其中對通膨預期明顯緩和，反應市場預期關稅談判將使最終稅率低於4月初版本，且近期聯準會官員也對降息看法有所鬆動，不過美國6月消費者物價指數較5月彈升，十年期公債殖利率下半年來仍彈升逾10個基本點，近日30年期殖利率也再攀升至5%以上，透露市場不安情緒，統計下半年來美國公債與投資級債指數仍下跌0.88%與0.67%，其中，十年期以上分別下跌2.7%與1.66%，反觀非投資等級債受利率波動影響輕，逆勢上漲0.13%。

富蘭克林證券投顧認為，儘管美國通膨已自高峰9%降至低於3%，債市殖利率的波動仍壓抑多數債市表現，反映聯準會對通膨前景看法的審慎，不過非投資等級債由於存續期短，受利率波動影響輕，其近一年波動度僅3.7%，低於投資等級債的5.4%，而非投資等級債也受惠於堅韌的美國經濟表現與就業市場，近一年報酬率10.3%，優於投資等級債的6.9%。

富蘭克林證券投顧表示，儘管股市創新高吸引投資人目光，不過關稅前景變數仍高，回顧4月初對等關稅宣布時，史坦普500指數4個交易日便下跌12.12%，而在2018年的貿易戰最嚴峻時期也修正近兩成，反觀非投資等級債則僅分別輕微修正約3%與4.9%。富蘭克林證券投顧提醒，投資不能僅看報酬率，波動風險也是影響投資績效的關鍵因素，統計過去一年，美國非投資等級債報酬率10.3%，波動度僅3.7%，換算風險調整後報酬有2.8，史坦普500指數過去一年雖有15.2%報酬率，不過波動度高達12.4%，其風險調整後報酬僅有1.2，不到非投資等級債的一半。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，現今美國非投資等級公司體質改善，信評達BB以上占比高於五成，因此即便經濟成長力道轉弱，企業違約風險可控，加上殖利率仍處7%以上水準，可彌補潛在風險，因此市場需求穩固、創造有利的供需技術面優勢。該基金採取主動精選、聚焦品質策略，看好受惠監管鬆綁的金融業、最受惠大而美法案的能源業、與受惠製造業回流的工業。該基金績效表現優於同類型平均，且提供多幣別選擇，除了美元，也有日幣避險月配息與澳幣避險月配息級別，有利於投資人分散貨幣配置，而美元的穩定月配息級別，則方便有較穩定的配息規劃需求的投資人。