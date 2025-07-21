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兆豐投信率先響應 TISA 政策 兆豐國民基金新增TISA級別

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
兆豐國民基金新增TISA級別。兆豐投信／提供
兆豐國民基金新增TISA級別。兆豐投信／提供

面對全球經濟不確定性增加，退休理財規劃顯得更為重要，金管會積極推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA帳戶）」機制，作為退休儲備的「第三支柱」，兆豐投信成為首家響應的公股投信業者，旗下台股基金「兆豐國民基金」新增TISA級別，經理費用大幅調降至0.5%，較原費率降低三分之二，TISA基金需經臺灣集保結算所嚴格篩選，須符合基金成立滿三年、規模達新臺幣5億元以上，並取得晨星或理柏三星以上評等。申購對象涵蓋中華民國居民及長居台灣外籍人士，僅限定期定額方式，每筆最低扣款金額為新臺幣1,000元。

兆豐國民基金成立超過35年，長期專注在穩健投資策略，歷經多次市場淬鍊，更能體現掌握市場脈動，經驗豐富；該基金投資台股主流產業，力求掌握產業成長動能；現在投資組合聚焦未來主流AI產業族群，具有競爭優勢；基金經理與研究團隊具有多年研究與投資實務經驗，且公司團隊運作有嚴謹內控制度與風險控制機制；基金成立35年來皆有配息，TISA級別主打長期累計退休資金，採不配息設計，不過股息可以滾入累積資金再進行投資。兆豐國民基金適合長期投資的投資人，與TISA制度所倡導「規律、穩定、長期」方向相符合。

兆豐投信建議，面對市場波動可以透過TISA帳戶的定期定額投資機制，投資人可享有三大優勢：一、較低經理費率。二、較低申購金額：降低進入投資市場門檻。三、分散投資風險：定期定額投資可以平均成本；避免單筆進場的時機壓力，並強化儲蓄與投資紀律；聚焦台灣優質企業長期成長，特別是在創新科技領域的投資機會，運用時間複利效應逐步累積財富，為退休生活預做準備。

兆豐 退休

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