法人：市場充滿不確定因素 分散配置放眼非美股

金融市場逐漸消化關稅利空，投資人承擔風險意願提高，推升風險資產價格持續反彈。不過，法人指出，市場仍充滿不確定因素，投資布局最好仍採取分散多元策略，並掌握美股以外資產的投資機會。

雖然美國陸續公布對各國的對等關稅稅率，但全球金融市場已擺脫4月初的恐慌情緒，德國及英國等主要歐股率先創歷史新高，美股主要指數本月以來也迭創歷史新高，以人工智慧（AI）為主的科技股更是重拾領漲氣勢。

展望未來，基金業者建議投資人放眼各類資產的投資機會。富蘭克林投顧指出，股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產則看好全球債券型基金、日本及印度股票型基金，建議納入日圓避險、澳幣避險及歐元資產，並以5%~10%配置黃金產業型基金，以提高投資組合的多樣性。

歐股今年來表現優於美股，摩根投信指出，歐股受惠於貨幣及財政政策雙重助力，成為今年備受投資人關注的市場。

美國減少對歐洲盟友的支持，歐洲各國可能需要增加預算。例如，德國3月放寬舉債限制且大規模擴增國防支出，都將有利於製造業等產業。

從企業獲利的角度來看，國泰投顧分析，美國進入財報季，隨著市場風險偏好增溫、AI引領成長趨勢，市場焦點轉向成長加速的成長股及軟體股，預估今年每股稅後純益（EPS）成長率達雙位數，分別是23.6%、14.4%，優於大盤的10.9%。

在歐股方面，國泰投顧看好歐股相對美股估值仍低，且預估MSCI歐洲企業今年獲利成長出現轉機，尤其歐洲成長股及奢侈品股有望成長加速，預估到明年獲利都可望雙位數成長。亞股則首選印度，以內需為主的經濟體面對關稅衝擊有限，且企業獲利持續成長，預估今年獲利年增10.6%。