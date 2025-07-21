陸股基金績效翻揚 布局題材型基金成亮點

中國A股近期在經歷一波漲勢後，市場波動明顯加劇。投信法人指出，陸股漲勢主要由多個主題行情接力推升，包括海外算力、反內卷政策與創新藥品等。不過，各產業板塊的行情持續性不明顯，類股輪動速度加快，使得大盤短線上缺乏明顯催化劑。儘管如此，整體估值仍處於中低水準，若出現拉回，投資人可視為布局良機。

隨著陸股回穩，境內主動型基金近一月表現普遍亮眼。根據理柏統計，截至7月16日，兆豐中國內需A股與瀚亞中國A股基金分別繳出8.2%與7.3%的報酬率，表現居前；摩根中國A股、復華中國新經濟A股及聯博中國A股基金則緊追在後。

瀚亞中國A股基金經理人林庭樟表示，若陸股要進一步上攻，仍需仰賴更強力的內部政策催化。若政策面未見明確利多，市場可能維持高檔震盪格局。儘管短線漲幅有限，但下檔具備支撐力，後續仍須觀察中國政府是否釋出更多利多政策，以推動盤勢續攻。

圖／經濟日報提供

操作策略方面，基金將聚焦創新藥物、AI類股、機器人概念股，及部分具備穩定業績與吸引估值的個股。部分產業龍頭標的在經濟尚未復甦階段，展現出強勁經營持續性與穩定性，是目前市場中相對優質資產。

兆豐中國內需A股基金6月來表現出色，很大程度上歸功於中國科技行業的強勁復甦，這是其投資組合中的重要部分。該基金專注於中小市值的成長股，聚焦AI、半導體、自動化、互聯網、新消費，其中包含眾多科技重磅股。

5月底美中關稅戰出現轉機，同時中國政府推出刺激措施，特別針對科技企業放寬監管並增加創新投資，推動科技巨頭及中型公司顯著反彈，提升基金回報。

兆豐投信指出，2025年中國股市展現出強勁的增長潛力，主要受到政府刺激政策和消費信心提升的推動。特別是在科技、人工智慧（AI）和生物技術領域。中國H股與A股的價差縮小至五年來最低，顯示投資者對中國企業的信心正在增強。

富邦投信表示，短期市場走向多頭氛圍，上證指數推升風險偏好，三大指數走出四連陽，上周寬基指數漲幅皆為正，深成指累計漲幅2%，目前牛市行情有望持續，各類題材活躍度有望延續，具業績支撐板塊可望受到資金青睞。