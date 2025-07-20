全球市場觀測站／非投等債、邊境債 聚光

上周全球股市漲跌互見，美股表現相對突出，主要是科技股利多、以及企業財報表現亮眼所帶動，新興市場則以大中華市場表現較佳。債市方面，美通膨數據上揚，美債殖利率走高，市場普遍預期聯準會將於9月降息。

野村投信表示，科技股上周頻傳利多，首先是美國政府批准輝達可將H20晶片賣給中國，推升輝達股價再創新高，相關科技股也受到激勵走高；另外，即使美元在第2季走弱，但匯損並未影響台積電第2季獲利，提振市場信心。在利多消息帶動下，科技股上周表現領先其他類股。

雖然美國尚未公布半導體關稅稅率，不過從近期市場反應來看，關稅的影響似乎有淡化的情況，主要是市場認為關稅有機會透過貿易協商而降低，例如上周川普即表示印尼的稅率由32%降至19%，但關稅畢竟是變數，加以不少股市位於相對高檔，部分資金可能會有獲利了結，宜留意相關消息對於市場的影響。

即使短線震盪，中長期而言，科技股仍具有極佳成長前景，特別是AI相關供應鏈。野村投信指出，科技的推進都會伴隨著「破壞式技術創新」與「跨時代產品」，現階段AI產品主要還在手機、PC，但預期將有更多跨時代產品出現，創造更大的AI商業產值。

未來AI應用將涵蓋自駕車、機器人、醫療等，預估至2029年產值1.52兆美元（年複合成長率22.3%）。目前AI發展仍在初期階段，若遇回檔都是進場好時機。

債市方面，美國10年期債券殖利率上揚至4.4%附近區間整理。上周美國公布6月CPI數據，整體CPI年增率從5月的2.4%升至2.7%，略高於市場預期的2.6%，核心CPI年增率為2.9%，低於市場預估的3.0%。此外，美國6月零售銷售月增0.6%，優於市場預期。

野村投信指出，現階段建議以中、短天期債券為主，降低美債利率波動的影響，可以布局非投資等級債以及新興美元主權債、邊境市場債等具有較高殖利率的債券。