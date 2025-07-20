貨幣市場基金 受青睞

川普關稅前景不明，但市場逐漸消化利空因素。資金流向顯示，在市場動盪時，資金除了逢低承接台股市值型ETF及台股高股息ETF 之外，也會布局貨幣市場基金。

川普4月初公布對等關稅以來，台股波動劇烈，加權指數很快跌破18,000點，但又迅速站回20,000點，之後大盤震盪向上，一路攻克21,000點及22,000點大關，最近搶占23,000點。統計顯示，大量資金逢低搶進台股ETF，高股息ETF最受歡迎。

境內基金資訊觀測站統計，2025年6月，在十檔熱銷的基金╱ETF中，有七檔為台股ETF，包括四檔高股息ETF、兩檔市值型ETF及一檔槓桿ETF；另外三檔則包括一檔貨幣市場基金、一檔全球投資等級債ETF及不動產證券化ETF。

七檔台股ETF以元大台灣50（0050）最吸金，6月狂吸563億元；亞軍群益台灣精選高息，單月吸金507億元；季軍元大高股息，單月進帳141.7億元。0050在6月多空交戰劇烈，單月申購金額達1,055億元，贖回492億元，相抵仍是大量淨流入。群益台灣精選高息及元大高股息，在6月都是淨流入，完全沒有投資人贖回。