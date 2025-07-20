國泰00726B 潛力大

美國總統川普陸續「開獎」公布各國關稅通知函，經濟不確定性仍然存在，美元因川普默許弱勢美元政策、聯準會降息趨勢、海外投資人避險等原因持續走弱，促使今年以來新興債表現具優勢，顯著吸引資金流入，被視為分散美國市場風險的另一選擇，未來動能可期。

國泰投信表示，國泰新興投等債（00726B）目前收益水準優於近五年平均表現，具投資潛力，近日已發布最新配息資訊公告，除息日為7月28日，最後申購日為7月25日。

國泰新興投等債（00726B）經理人江宇騰表示，回顧今年以來債券相關指數報酬表現，新興市場債為4.94%，較美國非投資等級公司債4.57%、美國公司債4.17%、美國公債3.79%為高，主因有天時、地利、人和的三大優勢。

天時方面為「聯準會重啟降息」，市場預期今年9月有望進一步降息，年底前共降息2碼，為債市創造了有利氛圍。

江宇騰說明，地利方面則是「美元走弱」。美元強弱勢通常會相當程度影響新興市場，當美元強勢時，國際資金回流美國，反之則流向新興市場，並為其帶來正向報酬，新興市場債券基金被視為分散美國市場風險的潛在選擇。

因此在過去一個月（2025/5/28~2025/6/25），新興市場債券基金吸引顯著資金流入，創下2023年2月以來的最高紀錄，短期只要未出現來自政治事件的重大負面衝擊，預期資金流入的正向動能將可望延續。

此外，新興市場債的人和因素為「體質穩健，收益具吸引力」。

江宇騰表示，新興市場經濟成長率預期將優於成熟市場，根據IMF資料，預估2025年全球實質GDP成長率達2.8%，其中成熟市場為1.4%，新興市場則達3.7%。

長期而言，新興市場國家的外匯存底逐年增加，代表其財務體質趨好轉，違約的風險也就相對變低。

另一方面，隨著聯準會有機會於下半年重啟降息，吸引資金流往新興市場，有利新興市場貨幣升值，償還外債的成本可望下降。