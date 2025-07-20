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TISA上路 善用基金平台機制如虎添翼

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA帳戶）6月30日正式上線，提供低經理費、低成本門檻、零申購手續費且經專家嚴選的優質TISA基金，鼓勵投資人長期紀律投資，達成理財目標。各主要基金平台也推出機制，協助投資人提高勝率及報酬率。

首波TISA帳戶有10家投信參與，推出16檔TISA級別基金。這16檔基金包括10檔台股基金、兩檔台股ETF連結基金、四檔全球組合或多元資產基金。其中，兩檔台股ETF連結基金經理費為所連結ETF（主基金）的95%，其他基金的TISA級別經理費大多為0.5%或0.6%，遠低於一般級別的0.9-1.6%。

國內最大基金平台基富通提醒投資人，必須先開立 TISA 帳戶，才可開始申購。最低申購金額為1,000元，每檔基金都要以定期定額方式申購，並需連續成功扣款 24 個月，期間不得變更扣款標的與扣款日，也不能暫停扣款或辦理贖回。

至於最大民營基金平台鉅亨買基金，首波上架的TISA基金涵蓋35檔優質產品，包含TISA級別與R級別，橫跨股票型、平衡型與債券型。所有基金都符合嚴格篩選標準，也就是成立滿三年、規模5億元以上、獲晨星或理柏三星以上評等、報酬率穩定（表現位居同類型前50%）。

在中租基金平台，目前上架的TISA專案基金已超過25檔，預計本月將陸續開放到至少30檔。總經理蘇皓毅表示，「中租靈活扣」機制包括兩項定期不定額進階功能，也適用於TISA基金。一是業界常見的「均價扣」，以基金庫存報酬率作為觸發加減碼的判斷依據，二則是基金平台界僅中租獨家提供的「均線扣」功能，以基金淨值跌破N日均線作為觸發條件。

至於好好證券，則完全遵循TISA基金委員會篩選結果，推出超過200檔符合官方嚴選標準的「TISA適格基金」，讓投資人有機會選擇用外幣申購、配息型基金、單筆申購或不綁約模式。

平台 台股

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