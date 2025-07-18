基金特蒐／美國成長基金 潛力足

川普新一波關稅名單陸續揭曉，市場迎來新的不確定性，然而美股無懼政策變數，近日頻創新高，美國大型科技成長股成為領盤要角，輝達成為重中之重，連日上漲讓市值躍上4兆美元，一舉超越蘋果、微軟成為歷史上最高市值的公司。

中國信託美國聚焦成長基金受惠輝達持續成長，基金淨值跟著水漲船高，基金持續聚焦高成長性、具龍頭地位之科技趨勢股，後市潛力看俏。

中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，隨著美股持續創高，以及台積電（2330）第2季繳出強勁財報，能發現市場風格開始明顯轉換，傳產部份，資金開始往原物料、金融、能源等景氣循環股輪動。漲幅最顯著的科技板塊，資金更集中往AI科技、通訊服務題材靠攏，而輝達及大型科技股的持續走高，推動標普500指數、納斯達克指數創下歷史新高，當前市場氛圍趨於樂觀。

唐祖蔭分析，AI科技股之所以如此強勁，除了美股第1季財報顯示AI長線樂觀，近期通過的兩個重要法案也成為市場走高的推力。一是大而美法案的驚險過關，其將減稅政策永久化，如半導體投資抵免提升至35%，對資訊科技、半導體產業有一定激勵作用。另外，增加美國長期財政赤字，變相鼓勵市場資金湧入風險性資產；二是金融監管的放寬補充槓桿比率法案，此舉等於放寬銀行巨頭的金融監管，有利讓資本市場走強。

除此之外，全球避險基金正在全球各地區採取積極作多操作，例如，5月的避險基金淨流入全球股市的金額，首次超過平均值的四倍標準差，為罕見的大手筆買超，其中又以科技股最受青睞，買盤主要集中在人工智慧（AI）產業的相關企業，包括半導體製造商、科技硬體及電機設備公司。

唐祖蔭說，即便全球受關稅不確定性威脅，資本市場仍持續向大型科技股靠攏，顯示一個事實，市場對科技趨勢有高度共識。

中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭。中國信託投信／提供

根據最新資料，中國信託美國聚焦成長基金目前持有美股占比達93.85%，產業配置以資訊科技、通訊服務類股為大宗，比重分別為31%、25%，其他還包括非日常生活消費、醫療保健、金融、工業等，掌握產業類股輪動機會。

基金前五大持股為輝達占比9.58%最高，其次依序為Meta（8.18%）、特斯拉（7.33%）、亞馬遜（7.06%）、谷歌（6.47%），一網打盡全球具領導地位的美國大型科技股，另外，基金選股注重估值與長期成長動能，除了AI趨勢股外，媒體串流龍頭網飛、航空製造商龍頭波音、知名軟體服務商歐特克，也涵蓋其中。

唐祖蔭表示，當前AI應用尚停留在生成式AI階段，不過隨著產業、技術的快速推進，代理式AI有望逐步於各領域落地，產業鏈有望因需求增加進入爆發期，隨著進入商轉運用的規劃愈來愈具體，市場若回檔修正都可視為長線合理的進場點位。

操作心法

●科技族群可逢低加碼

聚焦大型科技成長股，逢大跌伺機加碼。唐祖蔭表示，雖然市場不確定性仍高，但科技板塊成長成長動仍相當明確，若市場沒有出現結構性反轉，建議持續定期定額，若逢政策不確性導致市場出現恐慌下跌，例如超過20%以上，可伺機逢低加碼，可望提高長線報酬率。（王奐敏）

投資小叮嚀

●美財報季 聚焦AI議題

美國進入財報周，市場對於企業第2季財報的期待值相對較第1季低，也就是說，本次財報季可能帶來潛在驚喜。而AI技術及應用進展飛快，企業對於AI科技的採用程度與效果將是本次財報季的重點。

●關稅前景不明 須留意

另外，川普關稅政策仍處於混亂狀態，如台灣關稅稅率、晶片關稅等消息未果，預期市場投資情緒仍將受到政策變化影響。

（王奐敏）