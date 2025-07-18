14檔台股基金淨值 領先大盤創新高

台股歷經震盪波折，大盤指數2025年來在7月16日表現由負轉正，帶動投信主動式台股基金績效表現，統計包括群益台灣精選強棒主動式ETF、群益長安、日盛新台商、統一台股增長主動式ETF、野村臺灣智慧優選主動式ETF、摩根新興科技、瀚亞高科技等14檔台股基金淨值領先大盤創下新高，讓82,220位受益人投資都賺錢。

群益投信台股研究團隊表示，預期在市場秩序隨各經濟體與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。目前持續進行美國與各國談判階段，而後續美國降稅及FED降息利多亦將逐漸登場。台股現階段策略仍將著重選股，預期台股指數傾向高檔震盪；不過，台股接下來的操作難度將更高，加上個股波動大，一般人要掌握時機點實屬不易，採用定期定額分批買進方式，可有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。建議投資人可以主動選股的台股基金，以定期定額方式參與上漲契機。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，證交所公布第2季數據，對台股前景及估值敏感的大戶、中實戶交易人數回升終結連三季減少，統計過去經驗顯示，當大戶、中實戶交易人數開始回升，代表資金動能與投資信心增加，同期間的大盤大多呈現多頭趨勢。整體而言，在關稅風險可控、AI趨勢不變，加上又見大戶回籠，台股後市表現可期。建議可採取成長股與價值股雙軌並重來面對選股不選市行情，電子股部分看好，中長線AI伺服器、AWS供應鏈、IC設計，傳產則看好高殖利率、生技與籌碼乾淨個股。

群益長安基金經理人陳朝政表示，台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，預估大盤在急漲後盤勢將開始震盪加劇，類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪， AI長線大趨勢並未改變，包括先進製程、IC設計等仍值留意，非電族群則可留意生技、金融等表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。