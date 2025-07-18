多元資產 抗波動風險

關稅政策提高不確定性，市場難免波動。法人指出，在市場動盪時，要提高投資組合韌性。多元資產投資人可以放眼美國以外的投資機會，透過跨資產、跨地區及風險因子的分析與配置，避免行為偏誤。

美國威脅將於8月1日起對多個貿易夥伴徵收重大關稅。富達國際指出，受影響的主要是亞洲地區，尤其南韓及日本，而南非也在名單之列。市場普遍認為此舉可能又是談判策略的一部分，同時預期在關稅正式生效前，可能宣布延遲實施或達成「原則性協議」。

富達國際指出，諸多不確定性及關稅上升，加上勞動人口增長放緩，以及財政赤字對利率帶來上行壓力，將導致美國經濟增長疲弱及通貨膨脹黏滯，可能促使投資人將目光轉向美國以外市場，以尋找增長前景具韌性且評價合理的機會。

富達國際發現，近期資金動向顯示，全球似乎正默默展開一場策略性再平衡的布局。許多投資人重新審視股票曝險，希望將資金轉向歐洲、日本及其他亞洲地區。

富達指出，投資人逐步調降對美國大型科技股的重押，多元配置於具備類似成長力與品質、但評價更具吸引力的類股，例如益發看好的亞股，尤其是掌握人工智慧（AI）、能源轉型、先進製造業、內需消費等策略趨勢的產業。

在固定收益方面，富達指出，投資人對歐洲和亞洲高評級主權債的興趣日益濃厚，同時也增加對各區域本地貨幣債的配置。貨幣策略持續發展，投資人在某些情況下，也開始考慮美元部位如何避險及避險時機，並就其他儲備貨幣和可望受惠區域資金回流的貨幣提高配置比重。

品浩（PIMCO）指出，一些長期股票投資主題仍具吸引力，例如AI技術正在加速發展，儘管面臨來自中國大陸高效能模型的競爭，但投資成長並未放緩。在固定收益方面，殖利率上揚，增加高品質固定收益產品的吸引力。

恐懼、貪婪、過度自信、過度精準、近因偏誤和從眾效應等，都可能導致投資人犯下代價高昂的錯誤。投資人最好採取多元分散的平衡布局策略，以克服這些行為偏誤。