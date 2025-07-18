14檔台股基金 淨值創高

台股歷經震盪波折，大盤指數今年來表現震盪，報酬在16日由負轉正，今年來漲幅約0.33%；台股基金績效表現也逐漸展現，已有14檔台股基金淨值領先大盤創下新高。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，證交所公布第2季數據，對台股前景及估值敏感的大戶、中實戶交易人數回升、終結連三季減少，統計過去經驗顯示，當大戶、中實戶交易人數開始回升，代表資金動能與投資信心增加，同期間的大盤大多呈現多頭趨勢。

整體而言，在關稅風險可控、AI趨勢不變，加上又見大戶回籠下，台股後市表現可期。建議可採取成長股與價值股雙軌並重來面對選股不選市行情，電子股部分看好，中長線AI伺服器、AWS供應鏈、IC設計，傳產則看好高殖利率、生技與籌碼乾淨個股。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，亞洲科技股也迎來難得投資機會，特別是亞洲科技公司的資本支出已出現明顯變化，根據統計，前五大硬體與資訊科技設備的公司在資本支出上雖有成長，但軟體與資訊服務公司在資本支出的投入，其金額自2024年起已超越硬體與設備商。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，儘管短期仍有關稅等變數，但皆有望逐步化解，台股挑戰前高機會仍大，若是大盤出現不理性拉回，就是絕佳布局時機。

看好產業仍以AI為主，包含：先進製程半導體、AI伺服器之關鍵零組件（如散熱、網通、電源管理等），並可適當分散布局至部份較不受美元匯率波動的內需股。

群益長安基金經理人陳朝政表示，台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，預估大盤在急漲後盤勢將開始震盪加劇，類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪， AI長線大趨勢並未改變，包括先進製程、IC設計等仍值留意，非電族群則可留意生技、金融等表現。