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那指新高 跨國股票型基金越「關」卡 規模重返成長軌道

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
跨國股票型基金規模6月增加排行(資料來源：投信投顧公會、理柏資訊)
跨國股票型基金規模6月增加排行(資料來源：投信投顧公會、理柏資訊)

科技股指標那斯達克指數屢創新高，進一步讓跨國投資股票型基金規模越過「關」卡，重返成長軌道，回升至5,000億元之上，聚焦科技題材的基金2025年6月規模增長名列前茅，此外，因市場不確定性籠罩，防禦題材標的亦榜上有名。

隨關稅利空逐步淡化，那斯達克指數自4月低點強彈，6月底突破2024年12月中旬高點後，仍持續震盪走高。根據投信投顧公會最新統計至今年6月底，跨國投資股票型基金規模受惠行情翻多，終結4、5月低潮，最新規模回升至5,128.3億元，較5月增加218.5億元、增幅4.45%。

美科技股上揚進一步帶動復華華人世紀、復華全球物聯網科技、瀚亞美國高科技、統一全球新科技、復華亞太神龍科技等以資訊科技類股為主軸的跨國股票型基金，近月規模增長及績效表現相對突出；第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益、PGIM保德信全球醫療生化等基金，也因為市場仍存在變數，吸引資金轉進。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，目前全球主要股市大多漲回4月川普宣佈對等關稅前位置，接下來若關稅底定使不確定性下降，股市將回歸基本面，焦點轉為關注總經發展、貨幣政策變動，以及成長性較看好的產業題材；因應市場趨勢，布局將聚焦科技創新、軍工航太、電力基建等產業，同時分散配置於美、歐、日、台等，參與各市場投資機會。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞指出，目前基金持股水位中性偏多，美國科技股仍是布局主軸，不過因應美元走弱下增加亞股比重，搭配受惠AI趨勢供應鏈，以分散投資組合因應市場變動。

科技股

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