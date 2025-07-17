摩根資產看下半年 股債槓鈴式配置贏面大

受政策變數影響，市場預期今年全球經濟將同步放緩，再加上美國市場仍有變數，摩根資產管理建議，下半年對股債資產應採取多元化配置策略，股票聚焦在美國、亞太科技股與歐洲的高品質股票，債券部分則以成熟市場的政府公債與非投資等級債，做槓鈴式的布局策略。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，川普一向視「關稅」與「減稅」為維護美國經濟優先的主要手段，但從市場角度來看，這兩項政策實則反映美國聯邦政府當前的財政困境，財政狀況又將進一步影響美元走勢。因此，除了關注美國財政的可持續性，市場也聚焦聯準會是否可能在7月啟動降息。

許長泰指出，無論是《大而美法案》對聯邦財政的壓力、關稅帶來的收入，或是聯準會的貨幣政策，對投資人而言都與美元走勢密切相關。下半年美元是否轉弱，將取決於這些政策變數的後續發展。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，除了科技以外，另外如金融、醫療保健與公用事業等類股，在2026年的獲利年增預估也較三個月前上調；所以儘管美國市場不再像過去那樣一枝獨秀，但投資人仍可在當地找到多元的投資機會。

林雅慧表示，不只美股，亞洲科技股也有難得的投資機會。特別是亞洲科技公司的資本支出已出現明顯變化，根據統計，前五大硬體與資訊科技設備的公司在資本支出上雖有成長，但軟體與資訊服務公司在資本支出的投入，其金額自2024年起卻已超越硬體與設備商。

此外，除亞洲科技股以外，歐洲高品質的企業在今年也獲得優異的表現，因此對投資人來說，下半年股票投資的選項將變得更多元。

林雅慧補充，在固定收益部分，儘管從估值角度來看已不便宜，但有鑑於已開發市場的殖利率曲線仍有望呈現陡峭趨勢，再加上全球經濟增長趨緩的壓力，因此已開發國家的政府公債在下半年反而較有投資機會。

此外，儘管美國的非投資等級債目前的利差只有343個基點，但由於違約率僅有0.4%，因此非投資等級債仍有其收益優勢，同樣值得被投資人納入資產配置。