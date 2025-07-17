經理人 關注貿易戰效應
美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒持續升溫，7月經理人樂觀情緒指數達五個月新高。全球貿易戰引發經濟衰退持續為最令人擔憂的三大尾端風險之首，預期美國對全球其他國家最終課徵的關稅稅率由上個月預估12%上調至14%。
美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自3.3攀升至4.3，達五個月新高水準。經理人現金水位自4.2%下降至3.9%，因而觸發4%水準「賣出」訊號。自2011年以來曾觸發賣出訊號的17次經驗顯示，美股S&P 500指數四周之後報酬率中位數為-2%。
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