經理人 關注貿易戰效應

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒持續升溫，7月經理人樂觀情緒指數達五個月新高。全球貿易戰引發經濟衰退持續為最令人擔憂的三大尾端風險之首，預期美國對全球其他國家最終課徵的關稅稅率由上個月預估12%上調至14%。

美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自3.3攀升至4.3，達五個月新高水準。經理人現金水位自4.2%下降至3.9%，因而觸發4%水準「賣出」訊號。自2011年以來曾觸發賣出訊號的17次經驗顯示，美股S&P 500指數四周之後報酬率中位數為-2%。

延伸閱讀

美銀美林經理人調查：樂觀情緒攀升至五個月新高

因應美關稅衝擊 經部助機械水五金等產業媒合買主

對越南關稅降至20% 如何定義洗產地？川普：美越貿易協議大致敲定

黃志芳：川普動態調整關稅 未來幾年一定上上下下

相關新聞

固定收益基金 人氣旺

市場預期聯準會將於9月啟動降息，固定收益型基金成為資金新寵。根據基金觀測站統計，2025年6月境外基金整體淨流入達110...

經理人 關注貿易戰效應

美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒持續升溫，7月經理人樂觀情緒指數達五個月新高。全球貿易戰引發經濟衰退持續為最令...

摩根資產看下半年 股債槓鈴式配置贏面大

受政策變數影響，市場預期今年全球經濟將同步放緩，再加上美國市場仍有變數，摩根資產管理建議，下半年對股債資產應採取多元化配...

投信基金 規模增2.7%

投信投顧公會最新統計6月底投信各類型基金規模出爐，整體公募基金總規模較上月增加2,616.85億元，達9.87兆元，成長...

科技型強勢 績效翻紅

那斯達克指數近日創新高，法人表示，費城半導體指數與那斯達克指數領漲，帶旺下半年全球科技商品，根據CMoney統計，近一周...

把握兩原則 報酬率傲人

美股主要指數續創新高，該勇敢追高還是等待拉回再進場？統計顯示，只要秉持至少三年的長期投資及股六債四配置的兩個原則，以近2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。