固定收益基金 人氣旺

市場預期聯準會將於9月啟動降息，固定收益型基金成為資金新寵。根據基金觀測站統計，2025年6月境外基金整體淨流入達110億元，其中固定收益型基金吸金273.1億元，表現最為亮眼；相較之下，股票型基金則出現302.8億元的淨流出，顯示投資人資金配置趨向保守。

截至6月底，境外基金在台總規模達4.2兆元，月增0.3%、年增0.9%。進一步觀察淨流入前十名的基金產品，包含五檔股票型、三檔固定收益型及二檔平衡型基金。

圖／經濟日報提供

其中，富達基金－全球優質債券基金、PIMCO全球債券基金、富達基金-全球債券基金，單月淨流入皆突破40億元，顯示投資人對高品質債券資產的青睞。

法人指出，6月市場情緒回暖，美股主要指數屢創新高，促使部分投資人選擇獲利了結。美國股票基金單月淨流出達134億元，日本股票基金亦流出27億元。

相對而言，聯準會今年有望降息2碼，加上股市漲多後波動加劇，防禦型產品吸引力提升，固定收益基金因此受益。

瀚亞投資－優質公司債基金研究團隊表示，美國公債殖利率近期表現穩定，未因關稅議題引發通膨疑慮而上升，反映市場對經濟前景的擔憂。

關稅不僅影響大型企業業務成長，中小企業亦面臨衝擊，債券殖利率走勢可能受限於經濟展望。隨著降息機率升高，目前的高殖利率可能是投資等級債最後的甜蜜進場時機。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒指出，雖然面對經濟風險利差有所擴大，違約狀況仍僅溫和增加，因為整體非投資級債企業的資產負債表良好，槓桿比相較於過去一季下滑，且低於歷史平均，企業獲利展望仍屬中性偏有利，預期企業能經受接下來的債務到期並能取得再融資機會，個別機會將持續成為驅動績效表現的最重要因素，聚焦於精選持債。