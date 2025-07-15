全球股票基金 穩穩賺

國際情勢仍充滿不確定性，市場波動下，工業、金融、公用事業等類股表現相對強勢，資金也開始流向其他經濟體。法人指出，全球股票型基金不僅能分散單一市場風險，更可掌握低基期市場的成長潛力。

根據統計，截至7月14日，MSCI全球國家世界指數今年以來漲幅達9.8%，近一年漲幅為11.4%。其中，工業、金融及公用事業類股表現優於整體指數。資訊科技產業則因今年第1季受到DeepSeek橫空出世、美國川普政府關稅政策及景氣衰退疑慮影響，出現較大幅度修正，近期雖有回穩跡象，但整體仍處於落後階段。

瀚亞投信表示，今年資金不再集中美國市場，開始流向其他經濟體。儘管全球政經情勢仍可能影響股市走勢，但市場普遍認為最壞情況已過，加上美經濟穩健，聯準會今年有望降息至少兩碼，有助提振市場信心。

AI產業仍為投資主流，尤其資料中心建設與終端應用成長，預期將推升相關企業獲利；而AI發展帶動的電力需求上升，也使能源與公用事業具備潛在上漲空間。

為掌握全球股市潛在成長動能，瀚亞環球智慧數據股息基金預計於9月1日正式募集。該基金投組將聚焦美國、亞太及歐洲市場，產業配置以資訊科技、金融、工業及非必需消費為主，透過多元地區與產業分布，協助投資人有效分散風險，掌握全球股市的長期成長契機。

復華全球大趨勢基金經理人蔡佩珊指出，今年第2季以來因美國總統川普對各國祭出加徵關稅，導致科技股及全球主要股市皆出現明顯震盪，儘管行情仍可能受談判結果所牽動，不過預期最壞情形已過，布局採取中性偏多持股策略，並透過分散國家配置以降低匯率及市場不確定性帶來的波動風險。產業布局除了AI等資訊科技類股，也看好電力、航空航太等類股表現機會，同時酌量布局工業、金融、非核心消費、醫療保健等族群。