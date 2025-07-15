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台股基金規模 增近二成

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

關稅利空淡化，資金大舉回流台股，帶動主動式操作台股基金規模再攀歷史新高。累計台股基金規模近一季成長近二成，優於整體境內基金表現，其中有23檔基金淨申購逾億元。

根據投信投顧公會最新統計截至6月底止，國內投資股票型（台股）基金規模較前一個月再增加356.1億元，來到5,883.9億元，突破去年12月的5,875.2億元，再創歷史新高；累計5、6兩個月台股多頭走勢，讓台股基金規模大進補，增加近千億元、增幅19.3%，優於整體境內基金的3.5%。

其中有23檔基金在此波關稅戰「人造熊市」獲得投資人青睞，近一季獲淨申購逾億元，並帶動基金規模同步增長；包括復華、安聯、統一、國泰、野村、瀚亞等旗下招牌基金多有進榜名列前茅，同期間累積報酬約有二至三成。

目前加權指數已收復4月初加徵關稅爆發時的大跌失土，短中期技術均線止跌翻揚，電子股再度重掌多頭兵符。展望後市，復華全方位基金經理人呂宏宇表示，若關稅政策不確定性消除，加以AI相關應用蓬勃發展，將支撐台股下半年走勢，因此仍採中性偏多操作，並以AI為布局成長題材主軸。

復華中小精選基金經理人趙建彰指出，美國ISM指數尚處低檔區，若關稅影響降低、Fed重返降息路徑後，美國經濟動能可望再提升，台灣經濟雖因高基期，使成長動能可能降低，但仍可望正面發展，除了以電子股為主之外，也會搭配內需消費、航空等傳產題材，掌握類股輪動投資機會。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，經歷反覆消化對等關稅、地緣政治等利空影響，台股大跌後回升，目前走勢逐漸轉為高檔震盪格局。

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