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美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

日企美元債 發行增溫

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

投信表示，由於日本企業獲利強勁及評價面合理，日本股市近年來吸引外資積極流入。另方面，隨著日本企業海外發展需求日益強勁，日企美元債的發行活動亦逐步回溫。若透過有股有債的日本多重資產策略，有望全面掌握日本經濟轉型新契機。

日本經濟正華麗轉身，不但經濟成長率（GDP）由負轉正，貨幣政策邁向正常化，加上公司治理改革發揮成效，日本企業信心亦大幅回升。

柏瑞日本多重資產基金預定經理人方定宇表示，從企業獲利成長率和價格來看，日本股市長年以來的每股盈餘累積成長率領先美歐成熟國家，但日股評價面卻是成熟國家中最低、股價亦長期處於被低估的狀態。由於美國總統川普希望各國加大對美投資、日本企業持續擴大海外業務及期望更多海外投資人購買自家公司債，造就自2008年以來日企美元債的發行規模穩步提升。

根據外資券商JP Morgan統計，截至2024年底的亞太債市規模約1.4兆美元，而日本在2024年超越中國大陸成為亞太美元債規模第一大的國家。未來受惠於日企海外發展的強勁需求，日企美元債的發行量有望持續提升。而相比於日圓債，日企美元債更具吸引力。

野村（愛爾蘭系列）日本策略價值基金經理團隊分析表示，對等關稅對日本企業的衝擊其實有限，因為部分日本企業已在美國設廠生產銷售並不受制於對等關稅，再者日本企業其實擁有強大的定價能力，包含豐田汽車、任天堂都已宣布調漲在美銷售的商品價格，將潛在的關稅成本轉嫁給消費者。日股雖受短期市場雜音干擾，但整體基本面韌性未見顯著動搖，近期日股若因為關稅消息出現拉回，反而提供中長線投資布局的機會。

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