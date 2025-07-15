基金操盤手／科技基金長多 逢回找買點

7月以來市場聚焦關稅最後稅率，野村e科技基金暨高科技基金經理人謝文雄表示，台股部分是一則喜一則憂，喜的是美台仍有機會達成不錯的協議，若可壓低至20%以下，市場應該樂觀看待；憂的是美元匯率波動導致下半年電子產業的競爭力和匯損都不利。

謝文雄指出，台股處在22,400~22,800點拉鋸，但只要關稅不要太出乎預期的差，加上美國聯準會表明，第3季以後排除再降息2-3碼，台股仍有機會跟隨美股再挑戰23,000點大關。

野村e科技基金、野村高科技基金今（2025）年截至6月底繳出3.20%、2.34%的亮眼成績，不僅是少數今年來績效翻正的台股基金，更在27檔同類型基金中勇奪第一與第二名，在全部138檔台股基金中亦名列第三與第六。

謝文雄表示，以美國對日本與南韓目前關稅定在25%來看，與4月2日原始對等關稅相差不大，因此推測美國對各國關稅施壓，評估整體影響應可控，以目前全球股市表現來看，投資人雖有疑慮卻還不到完全恐慌的程度。

就全球市場來看，現階段雖然產業端面臨匯率及稅率的雙重挑戰，但反而更凸顯AI題材的成長性，包括輝達GB200量產邁入高峰，ODM在內包括廣達、緯創、緯穎營收動能加溫，5月營收分別大增58%、162%、187%，隨著下世代旗艦GB300預計下半年接棒上陣， 將更進一步推升營運表現。

另外，四大CSP巨頭積極投入自研晶片的開發，帶動相關特殊應用晶片（ASIC）需求明顯升溫，其中IP大廠世芯-KY順利取得AWS Trainium 3訂單，預計挹注2026年獲利約18億美元，近期多家外資券商陸續上修目標價，也帶動世芯-KY近一個月股價大漲近17%。

整體而言，謝文雄表示，關稅談判雖仍有不確定性，但大致上朝著好的方向前進，建議投資人持續聚焦在長期趨勢向上的產業，以電子中的AI相關（AI 伺服器、高效運算、ASIC、先進封裝測試供應鏈）最為看好，若股價短線因漲多而拉回，反而將是中長線布局良機。

野村e科技基金及野村高科技基金今年至6月底的淨值距離2024年高點也僅一步之遙，展現高度韌性與恢復力。過去半年科技股的震盪固然使人遲疑，但歷史一再證明：真正具備產業趨勢、創新動能與穩健體質的企業，終將獲得合理價值重估，而無論未來市場走勢是「盤堅上攻」或「漲多修正」，真正的報酬來自時間的累積與耐心的堅持，而非對短期波段的預測。