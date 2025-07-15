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科技型強勢 績效翻紅

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

那斯達克指數近日創新高，法人表示，費城半導體指數與那斯達克指數領漲，帶旺下半年全球科技商品，根據CMoney統計，近一周台股科技類型ETF績效表現翻紅，漲幅最高的前十檔ETF中，與半導體相關即占五檔。

台灣與AI、半導體相關的供應鏈族群下半年迎接輝達GB300放量潮、蘋果iPhone17備貨潮，以及比特幣日前創新高，帶來加密貨幣算力潮再起；三大熱潮推升下，科技股投資氣氛轉趨樂觀，帶動科技型、半導體ETF近期績效表現翻揚，下半年有機會繼續強勢領航。

新光臺灣半導體30ETF（00904）近一周、一個月績效在同類型ETF表現名列前茅，上周受益人數也較前一周呈淨成長，績效及市場買氣雙雙表現亮眼。經理人詹佳峯表示，市場仍看好台積電17日舉行法說會後，受惠輝達最新GB300 AI晶片陸續放量潮、與蘋果iPhone 17系列新機備貨潮等利多；此外，加密幣來到12萬美元創歷史新高，加密貨幣熱潮湧現，晶片算力需求將大增，等於在AI伺服器放量潮、消費性電子備貨潮與加密貨幣算力潮等三大成長動能齊聚，有望提振台股多頭續航。

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