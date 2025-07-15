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美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

把握兩原則 報酬率傲人

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美股主要指數續創新高，該勇敢追高還是等待拉回再進場？統計顯示，只要秉持至少三年的長期投資及股六債四配置的兩個原則，以近20年來看，滾動投資三年的平均報酬率在20%以上，滾動正報酬機率高達88%，若拉長至五年更出色。

投信法人表示，若有意投資美股，只需透過長期投資與股債配置即可，無須擇時進場。

根據統計，自2005年7月以來至今年6月底的20年，以60%標普500指數搭配40%彭博美國綜合債券指數的組合進行投資，若持有三年，滾動平均總報酬率近25%，正報酬機率為87.9%；如果持有拉長至五年，滾動平均總報酬與正報酬機率均明顯增加，分別達50.26%與100%。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，適度股債配置可以降低股市回檔的衝擊，提高投資人在市場震盪時仍留下來的機率，長期有助於提高投資勝率。過去經驗顯示，弱勢美元往往帶動標普500企業盈餘上修，下半年美股盈餘有上修的機會。此外，美國有望在下半年重啟降息循環，相較於已近降息循環尾聲的歐洲央行及貨幣政策進退兩難的日本央行，聯準會潛在降息空間更大，這將有助於大幅減輕美企資金成本，擴大利潤空間。

駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley指出，勞動市場推動著消費支出，而消費支出是經濟的最大驅動力。對於團隊來說，勞動市場最好的指標就是企業利潤率，也就是營業利益率（Operating Margin）。當營業利益率上升時，企業裁員的壓力很小。但當有壓力時，例如關稅或供應衝擊等因素，就可能導致裁員。美國經濟第1季的營業利潤率非常健康。因此，從這個角度來看，團隊仍然對美國勞動市場保持強勁充滿希望。

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