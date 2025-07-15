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美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

投信基金 規模增2.7%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

投信投顧公會最新統計6月底投信各類型基金規模出爐，整體公募基金總規模較上月增加2,616.85億元，達9.87兆元，成長幅度2.7%。當中，以台股ETF單月增加1,920.61億元，居各類型基金增加之冠，主因6月台股盤勢延續前月反彈走勢，台股相關產品規模也跟著水漲船高。

進一步觀察各分類基金規模增減，6月規模以台股ETF增加1,920.61億元最多，台股基金規模增加356.11億元居次、海外基金增加218.53億元、台股槓反ETF增加150.77億元；而國內貨幣基金規模減少183.38億最多。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，今年來金融環境受降息、地緣政治風險、川普亂世等眾多因素影響瞬息變化，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，目前全球人工智慧（AI）應用持續擴張，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，儘管市場仍不時受國際不確定因素干擾，但整體而言對台股仍持正向看法。

華南永昌優選50經理人蔣松原表示，隨AI人工智慧的發展，客製化半導體（ASIC）已成為下一代晶圓代工的兵家必爭之地。日前，美國半導體公司Marvell宣布計劃與台積電在3奈米以下先進製程方面展開合作並計劃採用台積電的矽光子技術，此舉將更鞏固台積電地位，相關台股市值型ETF的股價亦可望跟著水漲船高。

群益長安基金經理人陳朝政指出，台灣占據全球AI供應鏈戰略地位，在AI伺服器和雲端運算商機持續熱絡，整體看來，在AI需求不減下，出口動能有撐，預估今年台股獲利年增上看10%至15%，特別是在AI、半導體相關類股，更被看好今年獲利成長可挑戰二成，也凸顯AI已為台股企業獲利主要推動力。

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