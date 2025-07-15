在全球股市氣氛熱絡帶動下，多國股市接連改寫歷史新高，東協市場亦受惠資金青睞而表現搶眼。統計至7月中，包括新加坡在內已有八大股市創高，投信發行的東協基金同步受益，績效亮眼，吸引投資人目光。

近期全球主要股市暢旺，在美股帶動下許多股市紛紛創下歷史新高，7月份至今創新高股市包括新加坡、英國、加拿大、NASDAQ指數、S&P500指數、德國、澳洲、巴西等八大股市。

其中，新加坡指數至15日連續七個交易日創新高，使得今年來創新高次數達18次，表現亮眼；根據CMoney統計至8日，觀察近一年績效，群益東協成長基金上漲11%表現居冠，統一大東協高股息上漲7.1%居次。

大華銀投信指出，整體來說，東協市場的產業結構由銀行和金融業占據主導地位，而電信、房地產以及食品飲料等內需型產業亦約占東協市場市值的20%。以新加坡為例，三大銀行—星展銀行、華僑銀行和大華銀行─市值加總約占星股20%。因此在美國4月9日宣布對等關稅後，相對不受影響的東協股市已逐步收復失土，截至7月15日，富時東協全股指數較當時低點回漲逾20%，星股更創下歷史新高。

大華銀投信分析，弱勢美元也是推升東協股市的正面因素。亞洲經濟體往往受惠美元走弱，不僅能改善國際收支狀況，減輕外債負擔，增加亞洲資產投資吸引力，更能促進強勁資本流入。

群益投信海外研究團隊表示，觀察東協各國經濟數據表現卻依舊相對穩健，以製造業PMI為例，東協多數國家仍位居榮枯線之上，細部來看，東協國家中，泰國和菲律賓製造業PMI較上月上升，保持在50%以上；新加坡製造業PMI在50%的臨界點；馬來西亞和緬甸製造業PMI較上月均有不同程度上升，但指數均在50%以下；印尼和越南製造PMI較上月有不同程度下降，且均在50%以下。