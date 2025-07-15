中天期公債、投等債 聚光

法人指出，美國隊等關稅仍不時會干擾市場，投資人可以趁動盪時逢低加碼股票，並在歐美債券殖利率仍高時分批進場，布局中天期公債及投資等級債。

美國對等關稅重新調整且延後，投資人承受風險意願提升。富達國際指出，市場普遍認為，這次調升關稅是一種談判策略，但風險在於，關稅可能陷入冗長的談判過程，因不確定性延長而拖累經濟成長。短期來看，風險情緒轉好，但投資人要留意評價面過度擴張。

在資產配置方面，由於風險情緒轉好，富達將美股及新興股市上調到加碼，但對歐股及不含日本的亞太地區則是維持中立。日本是富達唯一大幅加碼的股市，著眼於日本可望受惠於通貨膨脹正常化及公司治理持續進行，投資氣氛改善，可望吸引更多日本民眾進入股市。

法國巴黎銀行財富管理則對全球股市維持中性看法，但建議在地緣政治不確定性升高時進場承接股票。歷史數據顯示，油價波動率升高時，往往是股票進場良機。自2008年以來，每當油價波動指數突破50，全球股市在後續三個月、六個月及12個月的平均報酬都明顯高於平均水準，其中六個月平均上漲10%，12個月更大漲21%。

法國巴黎銀行對美股維持審慎選股立場，主要因為美股估值偏高、經濟放緩風險上升、貿易談判不確定性持續存在。美股如果修正，歐股會較抗跌，因此法巴將歐股由中性上調至加碼，主要看好歐元區經濟動能回升、資金回流、歐美關稅談判不確定性緩解、德國增加基礎建設與國防支出帶動經濟成長，偏好銀行、工業與原物料類股。

債市方面，富達指出，美國聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議記錄顯示官員們態度分歧，但大多數官員支持今年降息的立場。現階段美經濟穩定，提供聯準會緩衝空間，但關稅影響漸打亂Fed利率政策節奏。