財報旺季揭曉 美國股票型基金淨流入居冠

面對潛在的貿易摩擦升溫，加上第2季財報季即將展開，全球股市進入短線觀望期，等待企業獲利指引與政策落地的雙重訊號。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年7月3日至7月9日止近一周，美國股票型市場股票基金呈現淨流入34.38億美元成為主要市場之首，全球新興市場、已開發歐洲、亞洲不含日本、拉丁美洲、歐非中東皆呈現微幅淨流入分別為30.10、14.31、5.50、1.76和1.34億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國總統川普稱8月1日起實施對等關稅，不會再推遲，並警告歐盟徵稅函將至，但整體市場氛圍已轉趨審慎，與此同時，資金動能持續在特定類股內部移轉，主題型與成長型產業依舊是投資焦點。

市場對於川普一連串關稅威脅仍在觀察，並轉向企業財報與央行政策訊號以尋求下一步方向。就類股輪動來看，能源類股因美國煉油業獲利改善而領漲。Valero Energy公布預期亮眼的財報表現，受惠於裂解價差擴大與產量調整，帶動股價單周上漲9%，也推升S&P能源類股指數一周上漲2.2%。

另一個亮點則是電動車與電池技術領域。QuantumScape的固態電池技術市場看好，預計2025年推出商用產品，其股價單周飆升34%，帶動Solactive電動車指數連續三周上漲，成為主題型資金聚焦的重點之一。

安聯投信表示，反觀傳統必須消費、公用事業、醫療保健等防禦性產業表現相對疲弱，反映市場暫未出現系統性風險，風險偏好仍聚焦於具成長題材與創新技術的產業。人工智慧、電動車、潔淨能源等主題雖一周波動較大，但整體資金仍維持淨流入，尤其AI產業近期再度獲得催化劑：GB300伺服器晶片將進入大規模出貨階段，相關供應鏈如高速運算晶片、散熱模組與伺服器代工廠商，可望迎來下半年營收成長動能。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，市場也開始聚焦新一波硬體創新周期。AI眼鏡、摺疊手機等產品將陸續於下半年發表，不僅有望打開消費性電子新需求，也進一步提升對電源模組、電池管理晶片與小型化散熱產品的市場需求。電源類股因此吸引資金提前卡位，成為近兩周最受青睞的類股族群之一。

莊凱倫表示，儘管政治面變數仍多，但市場預期聯準會可能於9月啟動降息循環，並將終端利率預估下調至3.0%–3.25%。高盛更指出，目前關稅政策雖強硬，對通膨的直接衝擊略低於原先預期，加上供應鏈自中國轉移的過程已持續多年，企業對成本吸收能力提升，短期內企業獲利表現將優於預期。

在台股展望部分，安聯投信台股團隊表示，近期台股仍是由具有較佳基本面支撐的AI、半導體族群主導整個盤面表現；儘管美國總統川普尚未公布對台徵收關稅稅率，以及市場關注匯率波動可能對半年報表現潛在影響的擔憂，不過隨著川普關稅議題陸續底定，由於部分指標國家的稅率結果相對正向，有利支撐市場信心；加上重要法說相繼登場、半年報表現與未來展望陸續揭曉，匯率議題對半年報影響亦有望利空出盡，盤面資金健康輪動，台股展望正向。

安聯投信表示，根據證交所資料，外資今年4月23日以來累計買超台股金額已達到4595億元，顯示先前雖然大幅退場觀望，但近月已明顯回補，布局台股市場力道增溫。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，AI需求比預期的要好且應用層面擴大，例如ASIC 伺服器具備高客製化與低預算壓力，搭配未來逐漸轉向AI推論時代應用需求，有利ASIC AI伺服器出貨量持續成長，相關供應鏈產能可望因此受惠。